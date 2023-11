Pro-palästinensische Demo am Samstag in Düsseldorf abgesagt – Innenminister Reul erleichtert

Eine pro-palästinensische Demonstration unter dem Motto „Stoppt die Aggression!“, die am Samstag in Düsseldorf stattfinden sollte, ist von den Veranstaltern abgesagt worden. Das bestätigte am Donnerstag ein Polizeisprecher.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, er freue sich darüber sehr. „Es zeigt denn doch ein Stück Klugheit, dass man eine Stadt, eine Bürgerschaft auch nicht überlastet mit zu vielen Demonstrationen gleichzeitig“, sagte Reul. „Und wenn Karneval gefeiert wird, ist besser, dass da keine andere Demonstration ist.“

Am Samstag, dem 11.11., ist der traditionelle Auftakt der Karnevalssaison. Reul betonte, die Veranstalter hätten die Kundgebung aus freien Stücken abgesagt. „Wir haben es nicht verboten.“

dpa