Was für eine Nacht, was für ein Auftritt: Ferris MC und DJ Stylewarz sorgten am Samstag im “Hof” für wackelnde Wände und Hinterteile, denn diese Beats lassen niemanden kalt. Egal ob 90er oder 2000er Klassiker, oder frische Neuware – jeder Track ging sofort ins Ohr. Die visuelle Seite des Abends hat unser Fotograf für euch in bunte Bilder gegossen. Viel Spaß!

