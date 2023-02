Karneval in Düsseldorf

Karneval Düsseldorf 2023: Die besten Kostüme – alle Fotos von Altweiber bis Rosenmontag

17. Februar 2023

Düsseldorf im Bann der Jecken, Narren und Möhnen: Von Altweiber bis Rosenmontag zeigen sich in der Altstadt und auf der Kö unzählige kreative und bunte Kostüme. Wir lassen es uns auch in diesem Jahr nicht nehmen, die besten Verkleidungen in einer eigenen Bilderstrecke zu prämieren.