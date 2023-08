Fotos vom Ehrenhof Open 2023 in Düsseldorf: Hunderte glückliche Besucher – trotz Regen

Im letzten Jahr durchkreuzte ein Bombenfund in Düsseldorf die Pläne der Veranstalter sowie zahlreicher Fans. In diesem Jahr wollte das Wetter nicht so ganz mitspielen: Und trotzdem konnte das Ehrenhof Open 2023 mit Vollgas durchstarten. Wir zeigen die schönsten Momente vom Wochenende.

Ehrenhof Open 2023 am ersten Augustwochenende

Das Ehrenhof Open findet am Samstag (5. August) und Sonntag (6. August) am Ehrenhof statt. Alle Infos zum Line-up, Öffnungszeiten und Essensangebot findet ihr hier.

