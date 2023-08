Trotz Regen: Über 8000 Besucher feiern beim Ehrenhof Open 2023 in Düsseldorf

Am Samstag und Sonntag verwandelte sich der Ehrenhof in Düsseldorf zu einem Eldorado für Pop- und Kulturbegeisterte. Trotz Regen und Wolken kamen an beiden Tagen Tausende Menschen zur Open-Air-Veranstaltung und feierten zur Musik von Künstlern wie LIZ, BRKN und Blumengarten.

Rund 8500 Besucher beim Ehrenhof Open 2023 in Düsseldorf

Knapp 5500 Menschen schlenderten laut Veranstalter am Samstag über das Festivalgelände. Insgesamt gehen die Organisatoren von rund 8500 Besuchern an beiden Tagen aus. Der Eintritt zum gesamten Festival war dabei frei. „Das Wetter hat uns zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, es hat uns aber umgehauen, dass trotzdem so viele Menschen bei und mit uns gemeinsam gefeiert haben“, zeigt sich Festivalleiter Hamed Shahi in einer Pressemitteilung der Organisatoren zufrieden über das zahlreiche Erscheinen.

Als weiteres Highlight luden im Zukunftswald verschiedene Initiativen ein, sich mit den Themen Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Hinter diesem Namen steckten verschiedene NGOs und Initiativen, die Interessierte über ihre Arbeit informierten.

Ehrenhof-Open-Veranstalter planen weiteres Festival in Düsseldorf

Das nächste Festival der Organisatoren steht bereits in den Startlöchern. Bis es an den Start geht, müssen noch einige Punkte mit der Stadtverwaltung besprochen werden. Sollte alles nach Plan gehen, findet diesen Herbst vom 1. bis zum 4. November das New Fall Festival in Düsseldorf statt. Das Line-up und die Tickets gibt es ab Mitte August.