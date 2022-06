Neues Festival für Düsseldorf: Ehrenhof Open im August – drei Tage mit Bands, DJs und Fashionmarkt

Sommer, Sonne und endlich wieder Festivals! Um das zu feiern, geht im August das Ehrenhof Open zum ersten Mal an den Start. Drei Tage lange treten 19 Bands und DJs – darunter Lars Eidinger, Roy Bianco & Die Abbrunzati – in Düsseldorf auf. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier!

Vom 12. bis 14. August feiern die Veranstalter die Popkultur unter freiem Himmel – und bei freiem Eintritt! Auf dem Ehrenhof und im NRW-Forum können sich die Gäste auf ein langes Wochenende mit ausgewähltem Musik-Programm, Live-Podcasts und einem Fashion- und Designmarkt freuen.

Hinter dem kulturellen Event stecken die Macher des New Fall-Festivals. Hamed Shahi und sein Team haben sich Nachhaltigkeit, musikalischen Anspruch und ein Gespür für die zeitgenössische Popkultur auf die Fahne geschrieben – und das zeigt sich auch beim Ehrenhof Open.

So tritt die Rapperin Ebow auf, die sich mit ihrem Album „Canê“ zwischen schnellen Autos und politischem Kampf bewegt. Auch die erfolgreiche Italo-Schlager-Gruppe Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys ist dabei. Genauso vertreten sind lokale Acts wie beispielsweise die Düsseldorferin Kira Hummen, die vergangenes Jahr von Pop NRW als beste Newcomerin nominiert wurde. Auch die Band International Music mit Künstlern aus der NRW-Landeshauptstadt und der Ruhrmetropole Essen gibt Songs aus ihrem neuen Psychedelic-Rock-Album „Ententraum“ zum Besten.

Neben dem Bühnenprogramm informieren Initiativen und NGOs im Zukunftswald über ihre Arbeit zum Thema Nachhaltigkeit und Wertschätzung. Auf dem Design- und Fashionmarkt könnt ihr selbstgemachte Produkte kaufen und Food-Trucks versorgen euch mit vegetarischen und veganen Snacks und Getränken. Interessant für alle, die mit dem Fahrrad anreisen: Für die Bikes gibt es einen eigenen Parkplatz mit Werkstatt.

Am späten Abend öffnet dann das NRW-Forum seine Tore: Ab 22 Uhr können die Gäste zu DJ-Sets wie etwa von Autistic Disco – dahinter steckt Schauspieler Lars Eidinger – oder DJ Rafik durch die Nacht tanzen.

Ehrenhof Open 2022 in Düsseldorf: Diese Künstler sind dabei

Fatoni

Die Nerven

Ebow

International Music

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Lars Eidinger – Autistic Disco

Fortuna Ehrenfeld

Fritzi Ernst

Thala

Beach People

Moglii

Girlwoma

Salò

C’est Karma

Conny Frischauf

CV Vision

Yasmin

Niklas

DJ Rafik

Florence Besch

Kira Hummen

Diana Kollektiv

DJ Meks

Ehrenhof Open 2022 in Düsseldorf: Termin, Öffnungszeiten und Eintritt

Termin und Öffnungszeiten: Das Ehrenhof Open findet vom 12. bis 14. August im Ehrenhof Düsseldorf und NRW-Forum statt. Freitag geht’s um 17 Uhr los, Samstag und Sonntag ab 18 Uhr. Die Konzerte enden um 22 Uhr, am Sonntags um 20 Uhr. Freitag und Samstag geht es im Anschluss ab 22 Uhr mit DJ Sets im NRW-Forum weiter.

Eintritt: Das Ehrenhof Open kostet keinen Eintritt. Sollte es jedoch zu voll werden, behalten sich die Veranstalter einen Einlass-Stopp vor.

Adresse: Ehrenhof, Ehrenhof 2-5, 40479 Düsseldorf

Weitere Infos findet ihr auf www.ehrenhof-open.de!

