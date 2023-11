Bahnsperrungen in Düsseldorf – Brückenarbeiten sorgen für Chaos

Obwohl man es langsam gewöhnt sein sollte – so richtig gewöhnen will man sich an die zahlreichen Verspätungen und Ausfälle vor allem mit Blick auf das trübe und dunkle Novemberwetter nicht. Dennoch heißt es durchhalten: in der Zeit von Donnerstag, 16. November, 21 Uhr, bis Donnerstag, 23. November, 23 Uhr, kündigen sich die nächsten Probleme im Bahnverkehr rund um Düsseldorf an. Wir zeigen, was euch genau erwartet.

Die Sanierung der Brücke über die Bahngleise im Düsseldorfer Norden an der Heinrich-Erhardt-Straße sorgt in den kommenden Tagen für diese Einschränkungen:

RE2 (DB Regio): Kein Halt am Düsseldorfer Hauptbahnhof

(Eurobahn): Keine Halte zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Oberhausen Hauptbahnhof RE6 (RRX, National Express): Keine Halte am Flughafen Düsseldorf, Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf-Bilk

Als Alternative zu den genannten Regionalexpress-Linien könnt ihr den RE1, RE5 und RE19, die Regionalbahnen RB32 und 35 sowie die S-Bahn-Linie S1 nutzen.

Bahnausfälle in Düsseldorf: Auch S-Bahnen betroffen, Ersatzbusse fahren

In der Zeit von Freitag (17. November, 0 Uhr bis 9 Uhr) und am Donnerstag (23. November, 14 Uhr bis 22 Uhr) sind auch einzelne S-Bahnen in Richtung Ratingen von den Arbeiten betroffen:

S1 : Kein Halt in Düsseldorf-Wehrhahn, Zoo, Derendorf und Unterrath

Wer auf diese Bahnen angewiesen ist, für den stellt die Bahn ersatzweise Busse zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen sowie zwischen Hauptbahnhof und Ratingen Ost zur Verfügung.

Last but not least: Über das gesamte Wochenende 17. November, 22 Uhr, bis 20. November, 5 Uhr, entfallen zudem folgende Haltestellen für einige Regionalexpress-Linien:

RE1 (RRX, National Express): Hält nicht am Flughafen Düsseldorf, Duisburg Hauptbahnhof und Mülheim (Ruhr)

In diesen Fällen bleibt euch die S1 zur Weiterfahrt. Weitere Infos zu den aktuellen Fahrplanänderungen findet ihr auf bauinfos.deutschebahn.com/nrw, über die App DB Bauarbeiten sowie unter zuginfo.nrw.