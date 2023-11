Düsseldorfer Rheinbahn sucht mit Bewerbungsbus nach neuen Mitarbeitern

Die Rheinbahn in Düsseldorf ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern im Fahrdienst. Daher ist der Bewerbungsbus unter dem Motto „Einfach. Immer. Da.“ aktuell im Stadtgebiet unterwegs. Am Mittwoch, den 15. November, ist der Bus in der Zeit von 9 bis 16 Uhr am S-Bahnhof Benrath zu finden. Dort wird der Bewerbungsbus dann auch im Bereich des Busbahnhofs stehen.

Ein kluger Schachzug der Rheinbahn, denn Interessierte erhalten einen Einblick aus erster Hand und können sich direkt über das Berufsbild eines Fahrers informieren. Von Vorteil ist auch, dass man keine fertige Bewerbermappe mitbringen muss. Stattdessen füllt man vor Ort einen Steckbrief aus und führt ein erstes kurzes Gespräch.

Rheinbahn lockt mit vollem Gehalt trotz Ausbildung

Die Rheinbahn sucht für ihre Bahnen und Busse noch Fahrerinnen und Fahrer. So sollen neue Arbeitskräfte gewonnen werden, die von der Rheinbahn zudem auch direkt ausgebildet werden. Als weiteren Anreiz bietet das Unternehmen schon während der Ausbildung das volle Gehalt für angehende „Lehrlinge“.

>> Düsseldorfer Rheinbahn mit einmaliger Lockerung für Schwarzfahrer <<

Wer interessiert ist, darf sich unter anderem über einen unbefristeten Arbeitsvertrag freuen, flexibel planbare Arbeitszeiten sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Ebenfalls inbegriffen sind ein kostenloses Ticket und gesundheitsfördernde Angebote.