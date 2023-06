Düsseldorfer Fahrplan-Reform der Rheinbahn von Sommer auf Winter verschoben

Im August wollte die Rheinbahn in Düsseldorf ihr städtisches Liniennetz sowie die dazugehörigen Fahrpläne reformieren. Anfang der Woche aber hieß es dann plötzlich, dass die Pläne bis zum Winter zunächst in den Schubladen verbleiben. Gleichzeitig wurde verkündet, dass der anvisierte Starttermin des sogenannten „Rheintakt“ vom 7. August 2023 auf voraussichtlich Januar 2024 verschoben werden muss.

Für die Reform hatte man sich vor allem Rückmeldungen der Fahrgäste zu Herzen genommen. Wie die „Rheinische Post“ schreibt, umfasste dies die Taktung, Anschlussverbindungen, Optimierung der einzelnen Linien und neue Strecken. Damit sollte auch mehr Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sichergestellt werden, heißt es weiter.

Weil die Pläne aber nicht so schnell umsetzbar waren, fand nun ein Umdenken statt. Denn zu den bereits bekannten Problemen, wie die Auslieferung neuer Fahrzeuge und Unfälle mit einigen Bahnen, kamen auch Krankheitsausfälle, Abstimmungsprobleme und viele weitere Diskussionen etwa mit der Bezirksregierung hinzu.

Somit tritt der angekündigte „Rheintakt“ deutlich später in Kraft. Zwar bedauern die politisch Verantwortlichen die Verzögerung, können sich aber auf das gemeinsame Credo „Qualität vor Schnelligkeit“ einigen. So ist die Verzögerung vor allem bitter, aber auch absolut notwendig, wenn so viele Teilbereiche noch in der Schwebe sind.