Düsseldorf

Streik in NRW: Rheinbahn in Düsseldorf betroffen, Busse und Bahnen stehen still

8. Februar 2023

Um sich für die nächsten Tarifverhandlungen zu rüsten, setzt Verdi auf neue Streiks: Am Donnerstag und Freitag ist davon das gesamte Netz der Rheinbahn in Düsseldorf, im Kreis Mettmann und zahlreiche Verbindungen in Richtung Duisburg, Krefeld und Neuss betroffen. Aber welche Linien fahren noch, welche Züge und Busse fallen aus? Eine Übersicht.