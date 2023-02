Düsseldorf: Rheinbahn streikt Dienstag – diese Busse fahren trotzdem

Am Dienstag, den 28. Februar, kommt es in Düsseldorf erneut zu Streiks beim öffentlichen Personennahverkehr. Auch die zweite Runde in den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bund blieb ohne Einigung. Daher wird es am Dienstag erneut zu großflächigen Ausfällen bei Bus und Bahn in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens kommen.

Los geht es bereits um 3 Uhr in der Früh, ab dann sollen ein Großteil aller U-Bahnen und Straßenbahnen und Buslinien für 24 Stunden stillstehen. Nur wenige Ausnahmen sollen noch fahren dürfen, diese sollen von Fremd- und Tochterunternehmen befahren werden. Ob dies allerdings auch wirklich so umgesetzt wird, dafür möchte niemand garantieren.

Diese Linien sollen trotz Streik am Dienstag in Düsseldorf fahren:

Linie O5 : Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S Linie O6 : Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S

(TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen -Lintorf, Mörikestraße

(TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen -Lintorf, Mörikestraße Linie SB51 : D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

: D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf Linie 730 : Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Urdenbach, Südallee

: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Urdenbach, Südallee Linie 746 : Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S

: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 : Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz

: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Linie 771 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte Linie 782 : D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf

: D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf Linie 785 : D-Heinrich-Heine-Allee U – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

: D-Heinrich-Heine-Allee U – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S Linie 831 : Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer U

: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer U Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz U – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf

Nur nur Düsseldorf ist vom Streik betroffen, sondern auch die umliegenden Städte bekommen davon eine ganze Menge mit. So sind auch die Stadt Meerbusch, der Kreis Mettmann sowie die Verbindungen nach Neuss, Ratingen, Krefeld und sogar Duisburg betroffen. Wer zum Kundencenter möchte, guckt ebenfalls in die Röhre, denn auch diese bleiben am Dienstag geschlossen.

Nachdem die ersten beiden Tarifrunden bislang ergebnislos verliefen, konzentriert man sich nun auf die dritte Tarifrunde. Diese wird erneut in Potsdam stattfinden, sie geht vom 27. bis zum 29. März.