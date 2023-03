Düsseldorfer Rheinbahn streikt: Diese Busse fahren trotzdem

Die Streiks der Gewerkschaft Verdi gehen in die nächste Runde. Montag und Dienstag (20. und 21. März) steht der ÖPNV in einigen NRW-Städten still – so auch im Bezirk Düssel-Rhein-Wupper. Die Rheinbahn stellt ihren Betrieb an beiden Tagen ein. Laut dem Unternehmen sei das ganze Netz vom Streik betroffen – dazu gehören die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann sowie Meerbusch und Verbindungen nach Duisburg, Neuss und Ratingen. Neben Zügen der Deutschen Bahn, die wie gewöhnlich weiter fahren, stehen Düsseldorfern auch einige wenige Busse der Rheinbahn trotz des Streiks zur Verfügung. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Linie SB51: D-Flughafen Bf – D-Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

Linie 730: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Urdenbach, Südallee

Linie 746: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S

Linie 751: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – D-Angermund S – D-Kaiserswerth, Klemensplatz

Linie 770: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

Linie 771: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

Linie 782: D-Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf

Linie 785: D-Heinrich-Heine-Allee U – D-Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

Linie 831: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer U

Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz U – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf

Linie O5: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

Linie O6: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krum-menweg – Ratingen-Hösel S

Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße

Auch die Kundencenter der Rheinbahn bleiben an den Streiktagen geschlossen. Der Park & Ride-Parkplatz ist eingeschränkt nutzbar.