Düsseldorfer Rheinbahn stellt in der Weihnachtszeit mehr Busse und Bahnen zur Verfügung

Die Weihnachtszeit startet mit dem ersten Adventswochenende vor der Tür in ihre heiße Phase. Ob Geschenke kaufen oder ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt – es wird traditionell voll in der Innenstadt. Um den Düsseldorfern die Anreise zu erleichtern, bietet die Rheinbahn daher in den kommenden Wochen besondere Angebote.

In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, dass der Gepäckbus wieder unterwegs sein wird. Dort passen Mitarbeiter der Rheinbahn auf die Tüten und Taschen der Schnäppchenjäger und Geschenkesammler auf. Allerdings wird der Bus in diesem Jahr an einem neuen Standort stehen. In diesem Jahr wartet er auf der Hunsrückenstraße an der Kreuzung Flinger Straße. Dort wird der Bus von 12 bis 21.15 Uhr an allen vier Adventssamstagen stehen.

Rheinbahn arbeitet mit dem Flughafen Düsseldorf zusammen

Ebenso wird es ein Park-and-Ride-Angebot am Flughafen Düsseldorf geben. Bis zum 31. Dezember gilt das Angebot der Rheinbahn gemeinsam mit dem Flughafen. Ab dem Airport-Parkplatz P13 geht es los. Der Parkplatz ist nur vier Gehminuten von der Haltestelle Lohausen entfernt.

Dort hält alle zehn Minuten die U79. In nur vierzehn Minuten ist die U79 von Lohausen an der Heinrich-Heine-Allee. Tickets gibt es für drei oder fünf Personen für zwölf oder 17 Euro. Ein Ticket bekommt ihr hier. Mit dem Ticket habt ihr dann die Erlaubnis, bis zu acht Stunden zwischen 9 und 1 Uhr am jeweiligen Tag auf P13 des Düsseldorfer Airports zu parken.

Längere Wagen und höhere Taktung bei Bussen der Rheinbahn

Manche U-Bahn-Linien werden während der Adventszeit zudem mehr Fahrten als üblich anbieten. Der Fokus liegt vor allem auf den vier kommenden Samstagen vor Weihnachten (2., 9., 16. und 23. Dezember).

Dann wird die Linie der U74 verlängert und verkehrt zwischen 18.30 und 21 Uhr bis zur Haltestelle Meerbusch-Görgesheide. Auch Buslinien sind von den Anpassungen betroffen. So fährt die Linie 737 im 15-Minutentakt von 10.30 bis 19.30 Uhr zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und der Morper Straße. Zudem wird bei den Linien 778 und 779 der 15-Minuten-Takt bis 18 Uhr verlängert.

Auch die Linien 752 und 754 fahren mit zusätzlichen E-Wagen zwischen 10.30 bis 19.30 Uhr zwischen den Haltestellen Ratingen-West, Dieselstraße und Düsseldorf Hauptbahnhof. Diese sollen jeweils fünf Minuten vor den normalen Bussen abfahren. Größere Fahrzeuge werden auch vom SB50, der 780 und 782 genutzt.

Auch die Buslinie 785 verkehrt von 10.30 bis 19.40 Uhr zwischen Hassels, Kirche und der Heinrich-Heine-Allee mit zusätzlichen E-Wagen. Zudem sind an den drei Sonntagen vor Weihnachten, den 3., 10. und 17. Dezember, größere Wagen bei den Linien SB50, 737, 754, 780, 782 und 834 im Einsatz.