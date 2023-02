Streik in Düsseldorf: Kitas zu, Busse und Bahnen fahren nicht

Am Donnerstag (9. Februar) könnte es für ganz Düsseldorf übel werden: An diesem Tag sollen laut der Gewerkschaft Verdi städtische Kitas geschlossen und auch der Betrieb in Bürgerbüros und der Kfz-Zulassungsstelle werde nicht wie gewohnt laufen. Andere städtische Stellen sollen am Streiktag ebenfalls nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Zudem sollen auch die Bäder geschlossen bleiben.

Als wäre das noch nicht genug, rief Verdi außerdem noch die Beschäftigten der Rheinbahn auf, ihre Arbeit gleich an zwei Tagen niederzulegen. Für Pendler im Raum Düsseldorf bedeutet das, dass sie am Donnerstag (9. Februar) und am Freitag (10. Februar) nicht wie gewohnt mit den öffentlichen Transportmitteln fahren können. Rund eine halbe Million Fahrgäste könnten laut Angaben des Verkehrsunternehmens von den Streiks betroffen sein.

>>Streik in NRW: alle Ausfälle und Infos im Überblick<<

Die Protestaktion der Rheinbahn beginnt bereits um 3 Uhr nachts am Donnerstagmorgen und soll insgesamt 48 Stunden lang andauern. Betroffen sind die ganze Stadt Düsseldorf sowie der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Auch die Kundencenter des Verkehrsunternehmens bleiben an den beiden Protesttagen geschlossen.

Streik in Düsseldorf: Welche Alternativen gibt es für Pendler?

Die Rheinbahn empfiehlt Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren und soweit wie möglich auf das Regional- und S-Bahn-Angebot der Deutschen Bahn zu wechseln. Die Bundesbahn ist von Streiks in Düsseldorf nicht betroffen.

Aktuelle Informationen gibt es erhalten Fahrgäste im Internet unter www.rheinbahn.de/streik oder unter der Servie-Hotline 0800-6504030. Auf den sozialen Netzwerken informiert die Rheinbahn ebenfalls über das aktuelle Geschehen. Eine Auflistung aller Ersatz-Busse am Streiktag haben wir hier für auch zusammengestellt.

Aber auch mit Taxis will das Verkehrsunternehmen Pendler an ihr Ziel bringen. „Wir bringen so viele Fahrzeuge auf die Straße, wie es geht“, kündigt Dennis Klusmeier an, Chef der Taxi-Genossenschaft gegenüber der Rheinischen Post an. In Düsseldorf gibt es rund 1260 Taxis und 460 Mietwagen.

Streik in Düsseldorf: Welche Kitas haben geöffnet?

Doch nicht nur Pendler treffen die Protestaktionen von Verdi. Die Schließungen der städtischen Kitas am Donnerstag betreffen auch tausende Familien. In Düsseldorf gibt es 101 städtische Kitas mit rund 7000 Kindern. Eltern wurden bereits am Dienstag über die Streiks informiert. Da sich im Vorfeld allerdings nur schwer sagen lässt, wie viele Kita-Beschäftigte am Donnerstag ihre Arbeit tatsächlich niederlegen werden, wird das Jugendamt am Streiktag situationsabhängig auf die Schließungen reagieren.

Nicht streikende Betreuerinnen und Betreuer werden wie gewohnt arbeiten und Kinder betreuen. Zudem wird versucht Notfallgruppen zu organisieren, um die Betreuung der Kinder sicherstellen. Weitere Infos erhalten Eltern unter der Telefonnummer 0211-8998870.

Streik in Düsseldorf: Hat das LVR-Klinikum geöffnet?

Im LVR-Klinikum in Düsseldorf wird es am Donnerstag nur einen Notdienst geben, „ähnlich wie am Wochenende oder in der Nacht“, sagt Verdi. Im Ernstfall erhalten Menschen hier jedoch weiterhin medizinische Hilfe. Auch die Versorgung der Patienten ist garantiert.

Streik in Düsseldorf: Warum streikt Verdi?

Insgesamt ruft Verdi rund 20.000 Beschäftigte zu den Warnstreiks am Donnerstag und Freitag in Düsseldorf auf. Ob alle aufgerufenen Personen ihre Arbeit tatsächlich niederlegen werden, ist derzeit noch unklar.

Auch die Protestaktionen sollen nicht zentral, sondern betriebsbezogen stattfinden. So versammeln sich beispielsweise am Donnerstag um 9.30 Uhr die Streikenden der Stadtverwaltung, der Bädergesellschaft, des Jobcenters und der Agentur für Arbeit auf dem Düsseldorfer Marktplatz am Rathaus für eine Kundgebung.

Die Streiks sind eine Folge der ersten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst. In diesen hätten die Arbeitgeber „keine Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen erkennen lassen“, so Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper gegenüber der Rheinischen Post. Die Verhandlungen seien „absolut enttäuschend“ gewesen heißt es weiter.

Dementsprechend wütend seien daher die Beschäftigten. „Die Streikbereitschaft ist hoch“, sagt die Verdi-Managerin. Die Arbeitgeber hätten Realitätsverweigerung betrieben. „Es wird beispielsweise behauptet, wir hätten keinen Fachkräftemangel“, sagt Pfeifer. Demgegenüber stünden rund 300.000 Stellen im öffentlichen Dienst, die nicht besetzt seien.

Mit den kommenden Warnstreiks erhofft sich die Gewerkschaft, den Druck auf die Arbeitnehmer zu erhöhen. Verdis Ziel sind Lohnsteigerungen von 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro. Zudem sollen Auszubildende eine um 200 Euro höhere Vergütung erhalten und nach Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Welche Auswirkungen die Warnstreiks auf die Städte und Kommunen haben könnte, zeigt der erst kürzlich stattgefundene Warnstreik der Post in NRW.