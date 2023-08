„Wer weiß denn sowas“ beendet Sommerpause – Starttermin wurde bekanntgegeben

Das Kultquiz „Wer weiß denn sowas“ mit Moderator Kai Pflaume kehrt aus dem langen Sommerurlaub zurück. Gemeinsam mit den beiden Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton geht das beliebte Quiz bereits in die zehnte Staffel. Nun ist auch der Termin veröffentlicht worden, wann es bei der ARD wieder losgeht.

Dabei hat niemand Geringeres als der Moderator selbst verraten, wann es weitergeht. Am Montag, den 21. August, postete Pflaume auf seinem Instagram-Account ein Bild von sich, wie er in Hamburg vor dem Studio steht und erklärt: „Die Sommerpause ist vorbei. Heute haben wir in Hamburg mit den Aufzeichnungen neuer Folgen #WerWeissDennSowas begonnen. Im Fernsehen wirst du uns dann wieder ab Oktober sehen.“

Heißt für Fans leider, sich noch länger gedulden zu müssen. Im Herbst aber soll es dann wieder von montags bis freitags jeweils eine neue Folge geben. Ab 18 Uhr werden die Sendungen ausgestrahlt. Zu gewinnen gibt es für die prominenten Kandidaten bis zu 6000 Euro, die am Ende an die Zuschauer verteilt werden, die jeweils hinter dem Siegerteam sitzen.

Auch die Anhänger der Quiz-Sendung sind schon heiß auf den Neustart. So schreibt ein User unter das Bild von Pflaume bei Instagram: „Ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel von ‚Wer weiß denn sowas?'“, ein anderer Fan erklärt: „Schön, dass es bald wieder los geht.“

Wann der genaue Starttermin ist, steht hingegen noch nicht fest. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die neue Staffel zu Monatsbeginn startet. So war es in den vergangenen Jahren, weshalb sich daran auch 2023 nichts ändern dürfte. Eine Einschränkung gibt es dann aber doch noch: Die zehnte Staffel wird neun Folgen weniger haben, als die letzte Staffel.