„Volle Kanne“: Das ist der Gast am Dienstag, 31. Januar

Volle Kanne – Service täglich. Das hat sich das Magazin, das von Montag bis Freitag morgens um 9.05 Uhr startet und bis 10.30 Uhr live aus Düsseldorf beim ZDF gesendet wird, auf die Fahne geschrieben. Inzwischen ist das Format, das es seit über 20 Jahren gibt, ein echter Dauerbrenner in der ZDF-Landschaft.

Nächste Sendung: Die nächste Ausgabe läuft am Montag, 30. Januar 2023 von 9.05 bis 10.30 Uhr.

Das ist der Gast am Dienstag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Felix Klare

Am Dienstag nimmt Schauspieler Felix Klare Platz bei „Volle Kanne“: Im Fernsehen war er zuletzt in „Kein einfacher Mord“ zu sehen, sowie in der Serie „Totenfrau“ und dem Film „Die Bürgermeisterin“. Zudem ist er als Hauptkommissar Sebastian Bootz seit 2008 regelmäßig im Stuttgarter „Tatort“ involviert.

Das waren die Gäste am Montag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Düzen und Tuğba Tekkal

Zum Start in die Woche bei „Volle Kanne“ präsentieren sich die Schwestern Düzen und Tuğba Tekkal vor der Kamera. Sie wuchsen in Hannover auf und behaupten sich in Männerdomänen: Düzen wurde nicht nur als Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin bekannt, sondern bekam als Filmemacherin auch den Bayrischen Filmpreis verliehen. Ihre Schwester Tuğba hingegen ist ehemalige Profi-Fußballspielerin und aktuell als Werbebotschafterin für die Bildungsinitiative GermanDream unterwegs.

Das ist der Gast am Mittwoch bei „Volle Kanne“ (ZDF): Anna-Carina Woitschack

Am Mittwoch frühstückt Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack bei „Volle Kanne“: Erst vor wenigen Tagen erschien ihr offizielles Video zum Song „Das Beste“ auf YouTube. Bekannt wurde die Sängerin bereits 2011 über die achte Staffel von DSDS, wo sie den achten Platz belegte. Woitschack war seit 2020 mit dem Trompeter, Sänger und Fernsehmoderator Stefan Mross liiert, von dem sie sich im letzten November getrennt hat.

Das ist der Gast am Donnerstag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Heiko Ruprecht

Vom Theater bis zum Fernsehen: Die Schauspielerei liegt Heiko Ruprecht im Blut. Seine Filmografie reicht zurück bis ins Jahr 1997, wo er unter anderem in der Kultserie „Derrick“ zu sehen war. Aktuell ist er wohl besser als „Bergdoktor“-Star bekannt, wo er seit 2008 Hans Gruber verkörpert.

Das ist der Gast am Freitag bei „Volle Kanne“ (ZDF): Heikko Deutschmann

Der österreichische Schauspieler, Autor und Filmemacher Heikko Deutschmann beschließt die Woche am Freitag bei „Volle Kanne“. Der 60-Jährige verließ zuletzt nach acht Staffeln die erfolgreiche Serie „Tiere bis unters Dach“ . Zuletzt er war er in der sechzehnten Episode aus der ZDF-Reihe „Die Toten vom Bodensee – Nemesis“ zu sehen.

Die „Volle Kanne“-Gäste der Woche im Überblick

Montag, 30. Januar: Düzen Tekkal, Fernsehjournalistin und Filmemacherin, und Tuğba Tekkal, ehemalige Profi-Fußballspielerin und Gründerin

Düzen Tekkal, Fernsehjournalistin und Filmemacherin, und Tuğba Tekkal, ehemalige Profi-Fußballspielerin und Gründerin Dienstag, 31. Januar: Felix Klare, Schauspieler

Felix Klare, Schauspieler Mittwoch, 1. Februar: Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anna-Carina Woitschack, Sängerin Donnerstag, 2. Februar: Heiko Ruprecht, Schauspieler

Heiko Ruprecht, Schauspieler Freitag, 3. Februar: Heikko Deutschmann, Schauspieler

„Volle Kanne“ im TV, Stream und in der Mediathek

Das Servicemagazin läuft in der Regel montags bis freitags von 9.05 Uhr bis 10.30 Uhr beim „ZDF“ im Free-TV, kann jedoch auch hier live im Internet gestreamt werden. Eine Wiederholung des Frühstücksmagazin wird zwar nicht im Fernsehen ausgestrahlt, dafür können vergangene Folgen dennoch bis zu einem Monat nach Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek geschaut werden.

„Volle Kanne“ seit 1999 – alle Rubriken des Servicemagazins im Überblick

Besonders beliebt ist das Frühstücksmagazin wegen seiner vielfältigen und interessanten Rubriken: Neben Gesundheitstipps von Günter Gerhardt als auch Rezeptideen und Kochanleitungen von Armin Roßmeier werden immer wieder (Top-)Themen zu den Bereichen Recht, Familie, Arbeit, Finanzen oder Gesundheit abgedeckt. Von Elmar Mais‘ Garten- und Wohnideen können sich Heimwerkeranfänger und -profis inspirieren lassen.

Ebenfalls populär ist die Rubrik „Ach, so!“, welche jeden Freitag die wichtigsten Themen für Verbraucher zusammenträgt. Die verwandte Kategorie „Ach, was?!“ befasst sich hingegen täglich mit den neuesten Geschichten oder Gerüchten über Promis aus aller Welt. Besonders brisante Klatsch- und Tratsch-Themen werden von der Society-Expertin Patricia von der Heyde unter die Lupe genommen.

Doch auch bei dem prominenten „Frühstücksgast“ können die „Volle Kanne“-Zuschauer aktiv werden, indem sie dem eingeladenen Promi Fragen zu seiner Person, seinem Beruf oder anderen spannenden Themen stellen.

Das sind die „Volle Kanne“-Moderatoren

Nadine Krüger

Seit 2009 moderiert Nadine Krüger das Frühstücksmagazin „Volle Kanne“ schon. Dieses Format war jedoch bereits 2009 schon kein Neuland für sie, da die Moderatorin im Jahr 2007 für das SAT1 „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera stand. Auch als Schauspielerin versuchte sich Nadine Krüger in Rollen diverser Fernsehserien.

Eva Mühlenbäumer

Für Eva Mühlenbäumer war schon früh klar: Sie möchte ins Fernsehen. Vor allem, um Fragen zu stellen und verschiedene Lebensarten und -wege darzustellen. Nach vielen Stationen bei „hallo deutschland“, „sonntags“ oder der „heute-show“ verstärkt sie seit 2012 das „Volle Kanne“-Team. Auch bei „WISO“ steht sie seit 2018 vertretungsweise vor der Kamera.

Carsten Rüger

Carsten Rüger hat schon viel von der Welt gesehen: Nach seinem Volontariat berichtete er aus den verschiedensten Ecken, unter anderem aus Haiti, Italien aber auch Heiligendamm. Sein Beruf ist heute noch durch Vielseitigkeit geprägt: Der 49-Jährige moderiert nicht nur „Volle Kanne“, sondern auch die „heute“-Nachrichten, welche ebenfalls morgendlich ausgestrahlt werden. Seine interkulturellen Erfahrungen und journalistischen Kenntnisse verhelfen immer wieder zu spannenden und abwechslungsreichen Gesprächen bei den morgendlichen „Volle Kanne“-Unterhaltungen.

Florian Weiss

Seit 2006 ist auch Florian Weiss immer wieder bei „Volle Kanne“ als der sogenannte „Besserwisser“ zu sehen. Hier begeistert er die Zuschauer mit allerlei Kuriositäten des Alltags, Erklärungen zu dem Ursprung diverser Sprichwörter und auch zu physikalischen Phänomenen. Dazu können alle Rate-Lustigen sogar selbst aktiv werden, denn es werden immer wieder kleine Spiele und Fragen an die Zuschauer gestellt, die es zu lösen und beantworten gilt. Nach dem Abgang von Ingo Nommsen soll er ab Januar 2021 auch komplette Sendungen als Moderator übernehmen.

Ingo Nommsen

Er war das Urgestein des Servicemagazins, bevor er im Dezember 2020 seine letzte Sendung bei „Volle Kanne“ moderierte. Durch seine ausgeglichene Art schaffte er bei „Volle Kanne“ immer wieder den Balanceakt zwischen geselligen Konversation und ernsteren Themen. Von Oktober 2000 bis Dezember 2020 moderierte Ingo Nommsen das Frühstücksmagazin.

