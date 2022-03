„phoenix runde“ heute um 22.15 Uhr: Das sind die Gäste am Dienstag

In der „phoenix runde“ kommen von Dienstag bis Donnerstag um jeweils 22.15 Uhr Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Kultur zu Wort. Wer diesmal in den Dialog mit dem wöchentlich wechselnden Moderatorenteam aus Alexander Kähler und Anke Plättner tritt, verraten wir euch hier!

Wann läuft die nächste „phoenix runde“ auf Phoenix?

Die nächste Ausgabe der „phoenix runde“ läuft am Dienstag, 8. März 2022, um 22.15 Uhr auf Phoenix.

Gewöhnlich läuft die Talkshow von dienstags bis donnerstags jeweils 45 Minuten von 22.15 bis 23 Uhr. Die nächsten Ausgaben auf einen Blick (Abweichungen hervorgehoben):

Thema und Gäste der „phoenix runde“ am 8. März

Die neueste Ausgabe der „phoenix runde“ dreht sich rund um das Thema „Putins Krieg – wer kann noch vermitteln?“.

Diesmal diskutiert Moderatorin Anke Plättner mit:

Tim Guldimann, Schweizer Diplomat und Politikwissenschaftler

Mikko Huotari, China-Experte, Mercator Institute for China Studies (MERICS)

Ljudmyla Melnyk, Politikwissenschaftlerin (Institut für Europäische Politik)

Frank Umbach, Sicherheitsexperte Universität Bonn

Hier läuft die phoenix runde als Wiederholung

Wiederholungen der „phoenix runde“ werden kurz nach der Ausstrahlung um 0 Uhr (Folgetag) gezeigt.

Die „phoenix runde“ als Stream in der ARD-Mediathek

Natürlich findet ihr auch alle Folgen der phoenix runde bequem als Stream in der ARD-Mediathek.

Was ist die phoenix runde?

Seit über 20 Jahren wird in der „phoenix runde“ über aktuelle gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Der Talkreihe ist dabei das Kunststück gelungen, sogar selbsternannte Gegner des „Quasselfernsehens“ positiv zu stimmen: Anstelle von politischem Schaulaufen steht hier der Austausch von Argumenten von Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder Gesellschaft im Vordergrund. Studiopublikum gibt es dabei keines, ebenso wie das Haschen um Aufmerksamkeit und Applaus. Auch die angenehme Laufzeit von 45 Minuten hat über die Jahre viele Fans gefunden. In der Regel sind meist vier Gäste vor Ort, in der Spezialausgabe #phoenixrunde dürfen sich Zuschauer via Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen.

Wer ist Alexander Kähler?

Alexander Kähler ist bereits seit 1997 bei Phoenix beschäftigt, seit 2001 als stellvertretender Programmgeschäftsführer. Neben diversen Wahlberichterstattungen und der Interviewsendung „Im Dialog“ moderiert er seit 2010 im wöchentlichen Wechsel mit seiner Kollegin Anke Plättner die „phoenix runde“. Dabei übernahm er die Moderation von Gaby Dietzen, die nach zwölf Jahren bei Phoenix in den wohlverdienten Ruhestand ging.

Geboren wurde Alexander Kähler am 19. März 1960 in Fürth. Er studierte Geschichte und Volkswirtschaft an den Universitäten in Bamberg und München.

Wer ist Anke Plättner?

Nach einer längeren Pause ist Anke Plättner seit September 2015 wieder mit an Bord der „Phoenix Runde“ und moderiert sie im wöchentlichen Wechsel mit ihrem Kollegen Alexander Kähler.

Die deutsche Fernsehjournalistin wurde 1963 in Lank-Latum geboren und wuchs in Linz am Rhein auf. Dabei ist sie nicht nur mit Deutschland verbunden: Nach dem Studium an der Hochschule für Journalistik in Utrecht arbeitete sie ab 1987 auch für zahlreiche niederländische Medien und spricht fließend niederländisch. Ursprünglich hatte Plättner die „phoenix runde“ von 2004 bis Ende 2009 im Wechsel mit Gaby Dietzen moderiert. Von 2010 bis 2013 war sie anschließend als WDR-Korrespondentin in der deutschen Hauptstadt tätig.

