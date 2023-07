„Kölner Treff“ kündigt große Veränderungen an – neue Moderatoren werden gesucht

Die beliebte WDR-Talkrunde „Kölner Treff“ soll Zuwachs erhalten. Dafür wird der Sender eigens Probesendungen auf die Beine stellen, wo sich neue Moderatoren beweisen können. Das erklärte der WDR über seinen Ticketservice UFA.

Bislang besteht das Team aus Bettina Böttinger, Susan Link und Micky Beisenherz. Nun aber sollen neue Moderatoren die Möglichkeit bekommen, „sich einmal in der Rolle als ‚Kölner Treff-Gastgeber:in‘ auszuprobieren“, wie es beim „Kölner Stadt-Anzeiger“ heißt. Doch auch das wird sich im Herbst 2023 ändern, wenn Bettina Böttinger ihren letzten „Kölner Treff“ moderiert. Nach 17 Jahren hört die 67-Jährige auf.

Potenzielle „Kölner Treff“-Moderatoren müssen sich mit Studiogästen und Live-Publikum beweisen

Auch der Zeitraum ist bereits festgelegt. Zwischen dem 26. Juli und 14. August sollen drei Ausgaben mit jeweils einer Stunde Spielzeit in Köln-Bocklemünd in den „Kölner Treff“-Produktionsstudios aufgezeichnet werden. Im TV werden diese jedoch nicht ausgestrahlt, heißt es.

Dennoch will man die Proberunden so realitätsnah wie möglich halten, weshalb auch interessante Studiogäste am Talk teilnehmen sollen. Auch Publikum soll vor Ort dabei sein, hier gab es bereits Tickets zu kaufen. Denn auch die Zuschauer vor Ort sollen einen großen Einfluss darauf haben, wer womöglich zum Moderatorenteam hinzustoßen wird.

Wer jetzt noch Tickets haben möchte, schaut aber in die Röhre, denn inzwischen sind keine Karten mehr verfügbar. Wie das ganze Prozedere ablaufen soll und welche möglichen neuen Moderatoren in Zukunft dabei sind, darüber hält der Sender sich bedeckt. Es gilt also abzuwarten, was in Zukunft auf uns zukommt. Ab Mitte August wissen wir mehr.