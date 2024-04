„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 19. April 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 19. April 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Micky Beisenherz.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 19. April 2024

Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann , Schauspieler-Duo

, Schauspieler-Duo Sascha Vollmer und Alec Völkel , Sänger von „The BossHoss“

, Sänger von „The BossHoss“ Dr. Ingo Froböse , Autor

, Autor Lina Larissa Strahl , Schauspielerin

, Schauspielerin Stephanie Stumph, Schauspielerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 19. April 2024

Wenn Marie Brand und Jürgen Simmel auf Verbrecherjagd gehen, schalten regelmäßig Millionen Menschen ein, denn ihre Fälle sind nicht nur megaspannend, dank Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann geht es auch immer sehr unterhaltsam und humorig zu. Seit nun mehr 16 Jahren stehen die Rheinländerin und der bodenständige Mecklenburger vor der Kamera und ein Ende ist glücklicherweise nicht in Sicht. Die Zwei sind ein echtes Dreamteam, das sich auch ohne Kamera-Rotlicht bestens versteht.

Vor zwei Jahrzehnten sattelten sieben Musiker in Berlin ihre Trucks, setzten ihre Stetsons auf und zogen mit Satteltaschen voller Rock’n’Roll los, um die Republik zu erobern. Ganze 20 Jahre liegt die Bandgründung nun zurück – seitdem galoppieren die Großstadt-Cowboys auf dem Highway des Erfolgs. Mit ihrem Country-Rock-Crossover eroberten die Frontsänger Alec Völkel und Sascha Vollmer nicht nur tausende Fanherzen – auch etliche Auszeichnungen und Arenatourneen schmücken ihre Erfolgsgeschichte. Und die wollen sie auf ihrer ausgedehnten Open-Air-Tour 2024 gemeinsam mit ihren Fans feiern.

Kein Tag ohne Sport. Dr. Ingo Froböse, Professor an der Sporthochschule Köln, beschäftigt sich seit Jahren mit Sport, Gesundheit und Ernährung und hält seit Jahrzehnten sein Wohlfühlgewicht von 72 Kilo. Schonmit seiner Geburt wurde er im elterlichen Turnverein nahe Unna angemeldet. Er legte dann zwar keine Turn-, wohl aber eine erfolgreiche Sprinterkarriere hin. Sport wurde sein Lebensthema. Aktuell will er an unser Bauchfett und stellt die skurrile These auf: „Wer abnehmen will, muss essen!“

Sie gilt als eine der Stimmen ihrer Generation – und das trifft gleich auf mehreren Ebenen zu: Als Schauspielerin hat Lina Larissa Strahl vor allem durch ihre Hauptrolle in „Bibi & Tina“ Teenie-Herzen erobert, ihr musikalischer Erfolgsweg begann sogar schon mit 14 Jahren! All dies führte dazu, dass sie mittlerweile als deutsche(s) Multitalent gilt. Aktuell befasst sich Lina Larissa Strahl in einem Podcast mit Themen rund um „mentale Gesundheit“, die nicht nur sie selbst betreffen.

Seit fast einem Jahrzehnt verkörpert Stephanie Stumph die schlagfertige Kommissarin Annabell Lorenz in der ZDF-Krimiserie „Der Alte“ und ist daneben auch als Moderatorin und sogar als Songschreiberin erfolgreich. Erst im Februar führte sie in ihrer Heimatstadt Dresden mit Charme und spektakulären Roben durch den SemperOpernball. Der Alltag der Mutter eines fast zweijährigen Sohnes ist dagegen weniger glamourös. Als Lebensgefährtin eines Münchner Chirurgen pendelt sie zwischen zwei Städten und freut sich über gelegentliche Unterstützung der Dresdner Großeltern.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 20. April 2024, 0.45 Uhr (WDR

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

