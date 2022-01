Dschungelcamp 2022: „Spatzenhirn“, Seelen-Striptease und ein Flirt – so lief Tag 2

Tag 2 im Dschungel: Anouschka Renzi muss erstmals alleine in die Dschungelprüfung. Wie viele Sterne wird sie wohl für das Team gewinnen? Nach dem ersten Zoff im Camp ist die Harmonie wie weggewischt. Es knirscht spürbar zwischenmenschlich in Südafrika. Es wird laut und die Stimmung ist hoch explosiv. Doch es geht nicht nur um Streit, zwei Stars kommen sich näher. Bahnt sich hier etwa eine Liebesgeschichte an? Wir verraten euch an dieser Stelle, was am zweiten Tag im Dschungelcamp passiert ist.

Dschungelprüfung des Tages

Anouschka Renzi muss ins „Aquälium“. Besonders glücklich ist sie vor der Prüfung nicht: „Ich wusste nicht, dass es hier so ätzend ist. Ich kann nicht schlafen, alles riecht nach Rauch, den ganzen Tag Geschrei!“ Ihre Laune ist im Keller. Zudem immer diese Fragen: „Warum ich? Warum werde ich am ersten Tag da reingewählt?“ Harald Glööckler baut sie auf und sagt ihr, dass sie ein „wundervoller Mensch“ sei und, dass sie das jetzt auch den anderen zeigen werden.

Die Dschungelprüfung tritt sie trotzdem missmutig an. Aber sie will nicht mehr meckern. Die sichtlich genervte Schauspielerin wird in einem Käfig stehend in einen großen Wassertank herabgelassen. Dort ist es dunkel, kaltes Wasser steht ihr bis zum Hals. In den verschiedenen Kammern des Tanks sind elf Sterne versteckt, doch natürlich sind auch einige exotische Tiere wie Krokodile, Kröten, Schlangen, Krabben und Frösche mit von der Partie.

Krokodile schnappen nach ihr und mit einer Schlange macht sie auch noch nähere Bekanntschaft: Am Ende holt sie aber doch vier Sterne und ist einigermaßen zufrieden. „Ich habe mich geekelt, aber Panik hatte ich keine, weil ich wusste, dass ich oben atmen kann, ich habe alles versucht, aber mehr ging einfach nicht“, fasst sie ihre Leistung zusammen. Überraschend für die Zuschauer: ihre Ruhe. Sie verfällt nicht in Panik oder Hektik und bleibt sehr kontrolliert und konzentriert. Vom Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich gibt es Lob. Hier hatten sich die Zuschauer bei Anouschkas Wahl am Vortag wohl etwas mehr Drama versprochen. Aber vielleicht war sie auch einfach nur zu kraftlos.

Highlight des Tages

Die alten Geschichten bestimmen das Tagesgeschehen. Und einige der Promis haben etwas klarzustellen oder wollen einfach so ihre Vergangenheit in der Sendung thematisieren. Janina Youssefian räumt mit ihrem „Teppichluder“-Image auf. Geschenkt, dass sie dass auch schon einmal in einer anderen Reality-TV-Show fast wortgleich getan hat. Die Kurzversion des Verhältnisses mit Dieter Bohlen: „Wir hatten drei Jahre eine Affäre. Das war auch nicht im Teppichladen, das war auf dem Zuschneidetisch. Dieter hat immer um 16 Uhr angerufen und wollte. Ich immer: ‚Ich kann nicht, ich bin bei der Arbeit. Irgendwann ok, dann komm vorbei, ich nehme mir ’ne Pause.‘ Kleid hoch, Hose runter – und so wurden wir beim Sex erwischt. Ich wurde dann gekündigt und der Ladenbesitzer hat natürlich die Geschichte an die Presse verkauft.“

Jasmin Herren spricht über ihren verstorbenen Ehemann Willi Herren. Die Witwe hat Zukunftspläne: „Es wird ein ganz spezielles Event in Hamm geben. Das ist eine Gedenkshow und ein Song ist auch schon fertig. ‚Du lebst in mir für immer‘, heißt der Song und das ist ein Abschiedsbrief für meinen Mann, weil ich mich von ihm nicht verabschieden konnte. Das Lied ist eine Ballade.“ Weil Manuel Flickinger nachfragt, klärt sie zudem auf, dass sie bis zuletzt mit Willi zusammen war.

Jasmin Herren und Harald Glööckler packen aus

„Nein, wir waren nie getrennt. Wir haben gelogen. Es sind einige Dinge vorgefallen. Ich wurde bedroht in meiner eigenen Wohnung. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt im Ausland in einem anderen TV-Format. Es gab immer Menschen, die versucht haben, uns auseinander zu bringen, weil ich angeblich Schuld war, dass Willi irgendwelche Substanzen nimmt“, sagt sie. Sie habe Angst gehabt, die Polizei war eingeschaltet und sie wurde verprügelt. Sie spricht von Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Mehr Details verrät sie nicht. Sie und Willi hätten die Trennung nur gespielt. Ihr gemeinsamer Traum sei es gewesen, zusammen „abzuhauen“, sagt sie gefasst. Im Dschungeltelefon weint sie dann: „Er war meine große Liebe. Es tut mir alles noch so weh, aber ich versuche das hier stark durchzuziehen.“

Und auch Harald Glööckler übt sich im Seelen-Striptease. „Mit sechs habe ich registriert, dass ich Männer interessanter finde als Frauen. Mit zehn war es mir das dann endgültig klar“, spricht er offen über seine Homosexualität. „Ich habe mich nie geoutet, ich sah da keine Notwendigkeit und dachte, wer das jetzt nicht mitkriegt, dem kann ich auch nicht helfen“, ergänzt der Designer, der aber auch schon Erfahrung mit dem anderen Geschlecht gesammelt hat. Dabei verfällt er ein wenig in Gossensprache. Seine Beziehung thematisiert er auch. Sein Partner kommt dabei nicht so gut weg. Er sei „nur noch negativ.“ In 35 Jahren habe sich viel verändert. Er beichtet, dass er auch im Dschungelcamp sei, um sich über einiges in seinem Privatleben klar zu werden.

Doch damit nicht genug, auch seine Kindheit thematisiert er. „Ein einziges Trauma, ein einziger Scherbenhaufen“, fasst er unter Tränen im Dschungeltelefon zusammen. Sein gewalttätiger Vater hat tiefe Spuren bei ihm hinterlassen. Das Camp sei für ihn auch „Detox für die Seele“.

Sprüche des Tages

„Ich sage immer, wenn alle Männer so straight wären wie ich, dann wären morgen ein Drittel aller Männer geschieden.“ (Harald Glööckler kann auch Philiosoph)

„Das ist genauso, als wenn du ab morgen Esel heißt und dann musst du jeden Tag hören: Esel, bist du der Esel?“ (Janina Youssefian spricht über ihr „Teppichluder“-Image)

„Ich hatte nie was mit einer Frau. Nie! Ich hatte mal eine Brieffreundin, die Bettina. Die hab ich aus einem Chat kennengelernt.“ (Manuel Flickinger denkt an Brieffreundin Bettina)

„Das Auge ist noch in ihrem Arschloch“ (Linda Nobat über Jasmin Herrens Verdauung)

„Dieter hat die Show schon mehrmals befruchtet“ (Moderator Daniel Hartwich stellt fest, dass schon zwei Verflossene von Dieter Bohlen bei „IBES“ waren)

„Ich hatte auch Freundinnen, ich habe die geküsst bis unten an die P****, aber dann gesagt: ‚B***** werde ich dich nicht, da habe ich keinen Bock drauf.'“ (Harald Glööckler kann auch anders)

Aufreger des Tages

Und wieder gibt es Streit im Dschungelcamp. Erst gibt einen kleinen Disput zwischen Linda Nobat und Harald Glööckler sowie Janina, die über die Zubereitung von Reis und Bohnen streiten. Doch das ist nichts gegen den Krach zwischen Filip Pavlovic und Janina. Hier fliegen richtig die Fetzen! Der Grund? Filip, der bislang in einer Hängematte schlief, regt einen Bettentausch an. Doch Janina ist darüber wenig begeistert. Sie keift los: „Ich habe Zeckenfieber! Und wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Geh mir nicht auf den Sender!“ Filip unterstellt ihr daraufhin, kein Teamplayer zu sein. Es folgt ein längeres Wortgefecht. Und dann geht es erst richtig los. „Alter, ich habe gerade Zeckenfieber! Warum geht das nicht in dein Spatzenhirn rein?“, brüllt sie ihn schließlich an. Filip kontert: „Spatzenhirn lasse ich mich nicht nennen! Du bist seit Tag 1 schon respektlos mir gegenüber!“ Demonstrativ hält sich Janina die Ohren zu: „Ich fühle mich wie im Kindergarten, ey!“

Die Stimmung im Camp scheint durch den Streit nachhaltig gestört. Filip hat für einige Teilnehmer den Bogen überspannt. Für Eric Stehfest ist Filip „einfach nur aggressiv“. Harald Glööckler ist ebenfalls im „Anti-Filip-Team“. Er erläutert seinen Standpunkt: „Ich bin so erzogen, dass ein Mann eine Frau nicht so anschreit. Ob ich verbal oder körperlich jemanden attackiere, das ist eigentlich kein Unterschied.“ Dagegen scharen sich Linda und Jasmin um Filip und sprechen ihm gut zu. Droht eine Spaltung im Camp?

Flirt des Tages

Harmonischer läuft es da schon zwischen Filip und Tara Tabitha ab. Die beiden verstehen sich offensichtlich sehr gut und suchen unverblümt die Nähe des anderen. Bevorzugt in der Hängematte. „Ich bin sehr froh, dass ich dich hier als Stütze habe“, säuselt sie und antwortet mit „Dito“. Als sie auf seinem Schoß Platz nimmt, wird es Filip zu heiß. Er muss „das Blut mal wieder in den Kopf fließen lassen.“ „Bilder lügen nicht, wir verstehen uns sehr gut“, sagt er im Dschungeltelefon leicht verlegen. Geht da etwa was zwischen dem Hamburger und der Österreicherin? Ein Liebespaar im Dschungel?

Fotos des Tages

Wer muss in die Dschungelprüfung und wer ist raus?

Raus musste natürlich immer noch kein Star, rein kam aber auch keiner. Sprich: Lucas Cordalis hat seine Corona-Erkrankung noch nicht überwunden. Ein möglicher nachträglicher Einzug steht noch immer im Raum. Laut Moderatorin Sonja Zietlow gehe es ihm gut. Doch bevor es so weit ist, müssen diesmal sogar zwei der prominenten Camp-Bewohner in die Dschungelprüfung. Die Zuschauer wählen Linda und Janina.

