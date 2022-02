Dschungelcamp 2022: Filip Pavlovic ist Dschungelkönig! So lief das große Finale

Filip Pavlovic ist Dschungelkönig 2022! Auf dem Weg dahin musste der 27-Jährige im Finale allerdings – genau wie seine Konkurrenten – einen letzten Schritt gehen: In drei separaten Dschungelprüfungen wurden die Finalisten noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Mit ihren errungenen Sternen bastelten sie ein letztes Dschungelmenü zusammen. Unsere Zusammenfassung zum IBES-Finale.

Wer ist Dschungelkönig 2022?

Die wichtigste Frage lautete vor und während des Finals natürlich: Wer wird Dschungelkönig? Die Antwort gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach 0 Uhr: Filip Pavlovic. Nach seinem Triumph in der Dschungelshow vor rund einem Jahr ließ er nun den ganz großen Dschungel-Coup folgen und bekam von den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Dschungelkrone aufgesetzt. Hinter ihm auf Platz zwei landete Eric Stehfest, Manuel Flickinger musste sich mit dem dritten Rang der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ begnügen.

Dschungelprüfung 1: Filip sichert die Vorspeisen

Vor seinem Triumph allerdings musste Filip sich ein letztes Mal beweisen. Für die finalen Dschungelprüfungen holte RTL echte „Klassiker“ raus – und benannte diese nach den drei Musketieren „Athos“, „Porthos“ und „Aramis“. Fünf Sterne konnte jeder Finalist erspielen. Drei für drei Vorspeisen, Haupt- und Nachspeisen, einen für den Lieblingsdrink des jeweiligen Stars und einen weiteren für je ein „Goodie“.

Der neue Dschungelkönig war für die Vorspeise verantwortlich. In „Athos“ wurde Filip in einem überdimensionalen Stern an Armen und Beinen festgeschnallt und musste zehn Minuten gemeinsam mit tausenden Mehlwürmern, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken, Ameisen und Schlangen aushalten. Damit trat er in die Fußstapfen von Kattia Vides, die in dieser Dschungelprüfung in der 12. Staffel drei Sterne holte.

Eines Dschungelkönigs würdig toppte er diese Leistung aber – natürlich! „Du bist dabei überall, wirklich überall am Körper voller Tiere,“ erklärte ihm Sonja Zietlow noch. Und obwohl Filip laut eigener Aussage Angst hatte, trat er an. Alle zwei Minuten gesellen sich neue Tiere hinzu, doch der Reality-TV-Star hält eisern durch: fünf Sterne!

Im Dschungelcamp-Finale mussten sich die Anwärter auf den Titel "Dschungelkönig 2022" jeweils in einer letzten Prüfung beweisen. Foto: RTL / Stefan Menne In "Athos" wurde Filip Pavlovic in einem überdimensionalen Stern an Armen und Beinen festgeschnallt und musste zehn Minuten gemeinsam mit etlichen Tieren aushalten. Foto: RTL / Stefan Menne Unter anderem dabei: Schlangen. Foto: RTL / Stefan Menne Auch dabei: tausende Mehlwürmer, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken und Ameisen. Foto: RTL / Stefan Menne Klar, dass Filip heilfroh war, als er den Stern wieder verlassen durfte. Über sein Ergebnis konnte er sich freuen: fünf von fünf Sternen. Foto: RTL / Stefan Menne Eric Stehfest durfte sich in "Porthos" auf eine kulinarische Reise durch Dschungelcamp-Gastgeberland Südafrika begeben. Foto: RTL / Stefan Menne Unter anderem auf dem Speiseplan: Maikäferlarven. Foto: RTL / Stefan Menne Impala-Augen, Meeresschnecken und ein Stück Straußenherz musste der Schauspieler ebenfalls essen. Foto: RTL / Stefan Menne Das "Highlight": Kudu-Hirn – präsentiert in einem ganzen Kudu-Kopf. Foto: RTL / Stefan Menne Dagegen wirkte das Glas Kuh-Urin harmlos. Erics Ergebnis: vier von fünf Sternen. Foto: RTL / Stefan Menne Deutlich schlechter als seine Vorgänger schnitt Manuel Flickinger in "Aramis" ab. Foto: RTL / Stefan Menne Wegen seiner "Aqua-Phobie" brach der 33-Jährige die Prüfung nach einer Minute ab. Foto: RTL / Stefan Menne Eine Nachspeise gab es im Final-Menü also nicht. Foto: RTL / Stefan Menne

Dschungelprüfung 2: Eric sorgt für den Hauptgang

In der Dschungelprüfung „Porthos“ für den Hauptgang wandelte Eric auf den Spuren aller bisherigen IBES-Finalisten. Denn in jeder der 14 Staffeln zuvor musste ein Finalist sich den kulinarischen Herausforderungen des Gastlandes stellen – 2022 zum ersten Mal in Südafrika.

Zehn Teller für fünf Gänge wurden Eric nacheinander serviert. Der erste Teller eines Ganges war immer die schmackhafte Versuchung, eine echte Köstlichkeit – die er zwar wählen konnte, die aber auch einen verlorenen Stern bedeutet hätte. Auf dem zweiten Teller lag dann immer das, was verspeist werden musste, um einen Stern zu bekommen: erst Impala-Augen, dann Maikäferlarven, Meeresschnecken und ein Stück Straußenherz gefolgt von Kudu-Hirn – präsentiert in einem ganzen Kudu-Kopf – und letztlich ein Glas Kuh-Urin.

Lediglich das Stück Straußenherz bekam Eric nicht runter. „Oh, ist das trocken, das ist viel zu groß“, stellte der Schauspieler, der damit sein „Goodie“ verspielte, fest. „Mir geht es gut. Dafür bin ich hergekommen und jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir auch so einen Quatsch gemacht“, sagte er nach der Prüfung sichtlich glücklich.

Dschungelprüfung 3: Manuel versagt – keine Nachspeisen im Finale

Die letzte Prüfung im Dschungelcamp 2022 trug den Namen „Aramis“. In einem Glashelm kämpfte Manuel um die Nachspiese – wie einst Larissa Marolt umgeben von Aalen und Fröschen. Doch im Gegensatz zum Model versagte der 33-Jährige, der laut eigener Aussage an einer „Aqua-Phobie“ leidet. Eine Minute hatte er bereits ausgehalten, alser an der Notvorrichtung zog. „Ich bin erleichtert, dass ich es probiert habe. Die Nase, Druck und dann war es wie so eine Glocke im Kopf – und dann ging es nicht mehr“, rechtfertigte er sich im Anschluss. Null Sterne bedeuteten: keine Nachspeisen im Dschungelcamp-Finale.

Highlight des Tages

Das anschließende Festmahl ist natürlich das Highlight des letzten Dschungelcamp-Tages. „Das ist so unfassbar lecker“, fasst Eric für alle zusammen. Die Lasten der vergangenen zwei Wochen fallen von allen ab. „Durch das Essen kann ich wieder ein Stück weit freier atmen“, sagt Eric. Filip geht sogar noch weiter: „Ich krieg‘ gleich ’nen Orgasmus!“ Trotzdem teilt er sein „Goodie“, eine Extra-Portion Pommes, brüderlich mit seinen „Konkurrenten“. Was für ein Abschluss!

Sprüche des Tages

„Ich bin ganz fick und fertig!“ (Harald genießt die letzte Ananas in „Gefangenschaft“ in vollen Zügen)

„Sollen sie sich f*****!“ (Harald interessieren die Kritiken zu seinem Dschungelcamp-Aufenthalt gar nicht)

„Jungs, ganz entspannt, ich tue euch nichts! Ganz entspannt.“ (Filip gibt sein Comeback als Krokodilflüsterer)

„Ich küsse eure Krokodilaugen.“ (Und natürlich darf der Signature-Spruch nicht fehlen)

„Wie nennt man das Brot mit Tomaten?“ (Filip sucht nach „Bruschetta“)

„[…] Jetzt fühle ich mich wie 16, da haben wir auch so einen Quatsch gemacht.“ (Wir fragen uns: Wo genau hat Eric seine Jugend verbracht?)

„Ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte.“ (Filip will mit Ehrlichkeit Anrufer gewinnen)

„Wo sind die Affen? Jetzt könnt ihr mich ruhig anscheißen!“ (Filip feiert seinen Sieg)

