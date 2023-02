Wer sitzt als Direktkandidat des Wahlkreises 001 im Deutschen Bundestag?

Es ist beinahe unmöglich alle Bundestagswahlkreise in Deutschland auswendig zu wissen: bis zur Bundestagswahl 2021 gab es immerhin stolze 299 Bundestagswahlkreise – und die waren wiederum unterteilt in unzählige Wahlbezirke. Der Wahlkreis 001 startet übrigens in der Stadt Flensburg und dem Kreis Schweswig-Flensburg im hohen Norden der Bundesrepublik.

Ziel der Wahlkreise: jeder Wahlkreis soll ungefähr die gleiche Zahl der deutschen Bevölkerung umfassen. Zuletzt waren dies rund 250.000 Einwohner. Zum 1. Januar 2024 soll die Anzahl deutlich reduziert werden: von 299 auf 280 Wahlkreise.