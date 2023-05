Unnützes Wissen

Intro – Ballade – Gitarrensolo – Oper – Rock – Outro: Welcher Song ist gesucht?

29. Mai 2023

Welcher weltberühmte Song lässt sich in diese Bestandteile gliedern: Intro, Ballade, Gitarrensolo, Oper, Rock und Outro. Ist es "With Or Without You", "Ring Of Fire", "Bohemian Rhapsody" oder "Born To Be Wild"?