1984 folgte als bundesdeutsche First Lady …? A: Wilhelmine auf Elly, B: Mildred auf Hilda, C: Marianne auf Veronica oder D: Christina auf Christiane?

Die richtige Antwort lautet: C: Marianne auf Veronica. Präsidenten-Gattin Veronica Carstens war die Frau von Karl Carstens und First Lady von 1979 bis 1984. Marianne von Weizsäcker war als Ehefrau von Richard von Weizsäcker First Lady von 1984 bis 1994.

