Sicherheitsbedenken wegen Eis: Stadion in Köln muss erstes Fußballspiel absagen

Der Schnee und die eisigen Straßen in der Domstadt ärgern nicht nur den Nahverkehr und Autofahrer, auch Fußball-Fans sind nun betroffen. So wurde die Drittliga-Begegnung zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Saarbrücken am Samstag (20. Januar) bereits abgesagt.

Der Grund seien nach Angaben der Viktoria Sicherheitsbedenken: Die Wege und der Zuschauerbereich des Stadions verwandeln sich bei der starken Eisbildung zu gefährlichen Rutschbahnen. Ein Nachholtermin für das Spiel steht leider noch nicht fest.

>> Schnee in Köln: alle Fotos vom Winter-Wahnsinn <<

1. FC Köln gegen Borussia Dortmund: Wird das Spiel abgesagt?

Da die Stadt weiter mit dem Schnee zu kämpfen hat und sich bis Samstag keine Entspannung abzeichnet, sieht es auch für das Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund (20. Januar, 15.30 Uhr) schlecht aus. Am Donnerstag meinte Thomas Kessler (37), Leiter Lizenzfußball beim FC, allerdings noch, dass er nicht mit einer Absage rechne: „Ich sehe das Spiel ehrlicherweise nicht in Gefahr. Aber warten wir mal ab, was in den nächsten Stunden passiert“.

[borlabs-cookie id="twitter" type="content-blocker"]

[/borlabs-cookie]

Seitdem wurde rund um die Arena bereits eifrig gewerkelt, um die Wege von Schnee und Eis zu befreien. Ein anderes Spiel musste derweil ebenfalls abgesagt werden: Die Begegnung vom FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin wird nicht stattfinden können – weil es für Zuschauer zu glatt ist. „Grund hierfür sind die starke Eisbildung auf den Unterrängen, insbesondere im Stehplatz-Bereich sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer“, hieß es in einer DFL-Mitteilung. Jetzt heißt es für den 1. FC Köln die Daumen drücken.