Aaron Rodgers verteidigt MVP-Titel in der NFL – Sieg vor Brady und Kupp

Aaron Rodgers ist zum vierten Mal in seiner Karriere und zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) der NFL gewählt worden. Die Auszeichnung nahm er bei der NFL-Honors-Gala in der Nacht zu Freitag entgegen.

Bei der Wahl zum MVP setzte sich Rodgers klar gegen den kürzlich zurückgetretenen Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) und Wide Receiver Cooper Kupp von den Los Angeles Rams durch. 39 von 50 Journalisten-Stimmen gingen an Rodgers, zehn an Brady und eine an Kupp, der am Sonntag mit den Los Angeles Rams im Super Bowl steht.

Aaron Rodgers: MVP trotz Nicht-Impfung und Playoff-Aus

Bei der MVP-Wahl spielte die Kontroverse um die fehlende Corona-Impfung des 38-Jährigen offensichtlich ebenso wenig eine Rolle wie das frühe Playoff-Aus der Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers – zu dessen Zeitpunkt die Stimmen schon abgegeben waren. Der MVP-Award bezieht sich lediglich auf die Leistungen in der Regular Season, in der die Packers mit einer Bilanz von 13 Siegen bei vier Niederlagen das beste Team der NFC waren.

Rodgers überragte dabei mit 4115 geworfenen Yards und 37 Touchdowns bei nur vier Interceptions. Der Lohn: Er ist erst der zweite NFL-Spieler der Geschichte, der auf vier MVP-Titel kommt. Rekordhalter ist Peyton Manning mit fünf.

NFL Honors: Alle Auszeichnungen im Überblick

Bei den NFL Honors wurden darüber hinaus noch weitere Auszeichnungen verliehen. Alle Awards im Überblick:

Most Valuable Player: Aaron Rodgers (Green Bay Packers)

Offensive Player of the Year: Cooper Kupp (Los Angeles Rams)

Defensive Player of the Year: TJ Watt (Pittsburgh Steelers)

Offensive Rookie of the Year: Ja’Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Defensive Rookie of the Year: Micah Parsons (Dallas Cowboys)

Comeback of the Year: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Coach of the Year: Mike Vrabel (Tennessee Titans)

Moment of the Year: Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Walter Payton Man of the Year Award: Andrew Whitworth (Los Angeles Rams)

