NFL-MVPs im Überblick – alle „Most Valuable Player“ der Geschichte

Neben dem Gewinn des Super Bowl gibt es noch einen weiteren Titel in der NFL, von der wohl jeder Spieler träumt – der allerdings den wenigsten vergönnt ist: die Auszeichnung als „Most Valuable Player“, kurz MVP. Wir zeigen euch in unserer Übersicht, welcher NFL-Spieler diesen Titel im Laufe der Jahre in welcher Saison gewonnen hat.

Wie der Name „Most Valuable Player“ schon sagt, ist die MVP-Auszeichnung eine persönliche: Der Spieler, der den Titel holt, hat sein Team mit seiner Einzelleistung erfolgreich durch die NFL-Saison – und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in die Playoffs – getragen.

>> Die Mega-Verträge der NFL-Stars – Mahomes auf Platz 1 <<

Die Auszeichnung zum MVP wird jährlich durch die US-amerikanische Sportpresse vorgenommen – und jede Redaktion tut dies ganz individuell. Als offizieller MVP-Award gilt allerdings der seit 1957 vergebene Titel der Associated Press (AP), der seit 2011 in einer offiziellen TV-Show am Abend vor dem Super Bowl vergeben wird. Wir zeigen euch, welche Spieler von der AP im Laufe der Jahres zum NFL-MVP gewählt wurden.

NFL MVP: Das sind die Gewinner der Associated Press

1957: Jim Brown (Runningback, Cleveland Browns)

1958: Jim Brown (Runningback, Cleveland Browns)

1959: Johnny Unitas (Quarterback, Baltimore Colts)

1960: Norm Van Brocklin (Quarterback, Philadelphia Eagles)

1961: Paul Hornung (Runningback, Green Bay Packers)

1962: Jim Taylor (Runningback, Green Bay Packers)

1963: Y. A. Tittle (Quarterback, New York Giants)

1964: Johnny Unitas (Quarterback, Baltimore Colts)

1965: Jim Brown (Runningback, Cleveland Browns)

1966: Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers)

1967: Johnny Unitas (Quarterback, Baltimore Colts)

1968: Earl Morrall (Quarterback, Baltimore Colts)

1969: Roman Gabriel (Quarterback, Los Angeles Rams)

1970: John Brodie (Quarterback, San Francisco 49ers)

1971: Alan Page (Defensive Tackle, Minnesota Vikings)

1972: Larry Brown (Runningback, Washington Redskins)

1973: O. J. Simpson (Runningback, Buffalo Bills)

1974: Ken Stabler (Quarterback, Oakland Raiders)

1975: Fran Tarkenton (Quarterback, Minnesota Vikings)

1976: Bert Jones (Quarterback, Baltimore Colts)

1977: Walter Payton (Runningback, Chicago Bears)

1978: Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers)

1979: Earl Campbell (Runningback, Houston Oilers)

1980: Brian Sipe (Quarterback, Cleveland Browns)

1981: Ken Anderson (Quarterback, Cincinnati Bengals)

1982: Mark Moseley (Placekicker, Washington Redskins)

1983: Joe Theismann (Quarterback, Washington Redskins)

1984: Dan Marino (Quarterback, Miami Dolphins)

1985: Marcus Allen (Runningback, Los Angeles Raiders)

1986: Lawrence Taylor (Linebacker, New York Giants)

1987: John Elway (Quarterback, Denver Broncos)

1988: Boomer Esiason (Quarterback, Cincinnati Bengals)

1989: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)

1990: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)

1991: Thurman Thomas (Runningback, Buffalo Bills)

1992: Steve Young (Quarterback, San Francisco 49ers)

1993: Emmitt Smith (Runningback, Dallas Cowboys)

1994: Steve Young (Quarterback, San Francisco 49ers)

1995: Brett Favre (Quarterback, Green Bay Packers)

1996: Brett Favre (Quarterback, Green Bay Packers)

1997: Brett Favre (Quarterback, Green Bay Packers), Barry Sanders (Runningback, Detroit Lions)

1998: Terrell Davis (Runningback, Denver Broncos)

1999: Kurt Warner (Quarterback, St. Louis Rams)

2000: Marshall Faulk (Runningback, St. Louis Rams)

2001: Kurt Warner (Quarterback, St. Louis Rams)

2002: Rich Gannon (Quarterback, Oakland Raiders)

2003: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts), Steve McNair (Quarterback, Tennessee Titans)

2004: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts)

2005: Shaun Alexander (Runningback, Seattle Seahawks)

2006: LaDainian Tomlinson (Runningback, San Diego Chargers)

2007: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2008: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts)

2009: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts)

2010: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2011: Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)

2012: Adrian Peterson (Runningback, Minnesota Vikings)

2013: Peyton Manning (Quarterback, Denver Broncos)

2014: Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)

2015: Cam Newton (Quarterback, Carolina Panthers)

2016: Matt Ryan (Quarerback, Atlanta Falcons)

2017: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2018: Patrick Mahomes (Quarterback, Kansas City Chiefs)

2019: Lamar Jackson (Quarterback, Baltimore Ravens)

2020: Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)

>> NFL-Topverdiener: Diese Spieler haben in ihrer Karriere das meiste Geld verdient <<

Alle Super-Bowl-MVPs der NFL-Geschichte

Ebenfalls von großer Bedeutung, weil der „reguläre“ MVP-Award nur auf Basis der Leistungen der Regular Season vergeben wird, ist die Auszeichnung zum „Super Bowl MVP“ – also dem wertvollsten Spieler des NFL-Endspiels. Diese wurd von einer Jury, bestehend aus Medienvertretern, direkt im Anschluss an den Super Bowl vergeben. Seit einigen Jahren haben aber auch die Zuschauer die Möglichkeit, Einfluss auf die Vergabe zu nehmen: Eine Internet-Abstimmung fließt mit 20 Prozent in die Entscheidungsfindung mit ein. Das sind alle Gewinner des „Super Bowl MVP“:

1967: Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers)

1968: Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers)

1969: Joe Namath (Quarterback, New York Jets)

1970: Len Dawson (Quarterback, Kansas City Chiefs)

1971: Chuck Howley (Linebacker, Dallas Cowboys)

1972: Roger Staubach (Quarterback, Dallas Cowboys)

1973: Jake Scott (Safety, Miami Dolphins)

1974: Larry Csonka (Runningback, Miami Dolphins)

1975: Franco Harris (Runningback, Pittsburgh Steelers)

1976: Lynn Swann (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)

1977: Fred Biletnikoff (Wide Receiver, Oakland Raiders)

1978: Randy White/Harvey Martin (Defensive Tackle/Defensive End, Dallas Cowboys)

1979: Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers)

1980: Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers)

1981: Jim Plunkett (Quarterback, Oakland Raiders)

1982: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)

1983: John Riggins (Runningback, Washington Redskins)

1984: Marcus Allen (Runningback, Los Angeles Raiders)

1985: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)

1986: Richard Dent (Defensive End, Chicago Bears)

1987: Phil Somms (Quarterback, New York Giants)

1988: Doug Williams (Quarterback, Washington Redskins)

1989: Jerry Rice (Wide Receiver, San Francisco 49ers)

1990: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)

1991: Ottis Anderson (Runningback, New York Giants)

1992: Mark Rypien (Quarterback, Washington Redskins)

1993: Troy Aikman (Quarterback, Dallas Cowboys)

1994: Emmit Smith (Runningback, San Francisco 49ers)

1995: Steve Young (Quarterback, San Francisco 49ers)

1996: Larry Brown (Cornerback, Dallas Cowboys)

1997: Desmond Howard (Wide Receiver/Kick Returner, Green Bay Packers)

1998: Terrell Davis (Runningback, Denver Broncos)

1999: John Elway (Quarterback, St. Louis Rams)

2000: Kurt Warner (Quarterback, St. Louis Rams)

2001: Ray Lewis (Linebacker, Baltimore Ravens)

2002: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2003: Dexter Jackson (Safety, Tampa Bay Buccaneers)

2004: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2005: Deion Branch (Wide Receiver, New England Patriots)

2006: Hines Ward (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)

2007: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts)

2008: Eli Manning (Quarterback, New York Giants)

2009: Santonio Holmes (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)

2010: Drew Brees (Quarterback, New Orleans Saints)

2011: Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)

2012: Eli Manning (Quarterback, New York Giants)

2013: Joe Flacco (Quarterback, Baltimore Ravens)

2014: Malcolm Smith (Linebacker, Seattle Seahawks)

2015: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2016: Von Miller (Linebacker, Denver Broncos)

2017: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)

2018: Nick Foles (Quarterback, Philadelphia Eagles)

2019: Julian Edelman (Wide Receiver, New England Patriots)

2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

2021: Tom Brady (Quarterback, Tampa Bay Buccaneers)

>> Super Bowl I bis LV: Alle Super Bowls der NFL-Geschichte <<