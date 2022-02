Super Bowl I bis LVI: Alle Super Bowls der NFL-Geschichte

Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-Liga NFL (National Football League). Das Endspiel lockt jedes Jahr mehrere Millionen Zuschauer weltweit vor die Fernsehbildschirme und gehört somit zu den größten Einzelsport-Events weltweit.

Das im Super Bowl siegreiche Team erhält nicht nur die Vince Lombardi Trophy, sondern auch einen speziell angefertigten Meisterschaftsring für mindestens 150 Mitglieder der jeweiligen Franchise – jeder darüber hinaus angefertigte Ring muss vom Team selbst bezahlt werden.

Mit jeweils sechs Super-Bowl-Siegen sind die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers die Rekordhalter. Je fünf Mal waren die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers erfolgreich, die New York Giants sowie die Green Bay Packers gewannen den Super Bowl vier Mal. Mit sieben Titeln ist Tom Brady der erfolgreichste Spieler in der Super-Bowl-Ära.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu allen Super Bowls der Geschichte:

Super Bowl I / AFL-NFL World Championship Game

Sieger: Green Bay Packers

Green Bay Packers Ergebnis: Green Bay Packers 35:10 Kansas City Chiefs

Green Bay Packers 35:10 Kansas City Chiefs Datum: 15. Januar 1967

15. Januar 1967 Ort: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien

Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien Zuschauer: 61.946

61.946 MVP: Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers)

Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers) Preis für einen Werbespot: 42.000 US-Dollar

42.000 US-Dollar Halbzeitshow: Band der University of Arizona, Band der University of Michigan

Die Highlights zu Super Bowl 1:



Super Bowl II / AFL-NFL Championship Game

Sieger: Green Bay Packers

Green Bay Packers Ergebnis: Oakland Raiders 14:33 Green Bay Packers

Oakland Raiders 14:33 Green Bay Packers Datum: 14. Januar 1968

14. Januar 1968 Ort: Orange Bowl Stadium, Miami, Florida

Orange Bowl Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 75.546

75.546 MVP: Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers)

Bart Starr (Quarterback, Green Bay Packers) Preis für einen Werbespot: 54.000 US-Dollar

54.000 US-Dollar Halbzeitshow: Grambling State University-Band

Die Highlights zu Super Bowl 2:



Super Bowl III / AFL-NFL Championship Game

Sieger: New York Jets

New York Jets Ergebnis: Baltimore Colts 7:16 New York Jets

Baltimore Colts 7:16 New York Jets Datum: 12. Januar 1969

12. Januar 1969 Ort: Orange Bowl Stadium, Miami, Florida

Orange Bowl Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 75.389

75.389 MVP: Joe Namath (Quarterback, New York Jets)

Joe Namath (Quarterback, New York Jets) Preis für einen Werbespot: 55.000 US-Dollar

55.000 US-Dollar Halbzeitshow: Florida A&M University-Band

Die Highlights zu Super Bowl 3:



Super Bowl IV / AFL-NFL Championship Game

Sieger: Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs Ergebnis: Kansas City Chiefs 23:7 Minnesota Vikings

Kansas City Chiefs 23:7 Minnesota Vikings Datum: 11. Januar 1970

11. Januar 1970 Ort: Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana

Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 80.562

80.562 MVP: Len Dawson (Quarterback, Kansas City Chiefs)

Len Dawson (Quarterback, Kansas City Chiefs) Preis für einen Werbespot: 78.000 US-Dollar

78.000 US-Dollar Halbzeitshow: Mardi Gras

Die Highlights zu Super Bowl 4:



Super Bowl V

Sieger: Baltimore Colts

Baltimore Colts Ergebnis: Dallas Cowboys 13:16 Baltimore Colts

Dallas Cowboys 13:16 Baltimore Colts Datum: 17. Januar 1971

17. Januar 1971 Ort: Orange Bowl Stadium, Miami, Florida

Orange Bowl Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 79.204

79.204 MVP: Chuck Howley (Linebacker, Dallas Cowboys)

Chuck Howley (Linebacker, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 72.000 US-Dollar

72.000 US-Dollar Halbzeitshow: Anita Bryant

Die Highlights zu Super Bowl 5:



Super Bowl VI

Sieger: Dallas Cowboys



Dallas Cowboys Ergebnis: Miami Dolphins 3:24 Dallas Cowboys



Miami Dolphins 3:24 Dallas Cowboys Datum: 16. Januar 1972



16. Januar 1972 Ort: Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana



Tulane Stadium, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 81.023



81.023 MVP: Roger Staubach (Quarterback, Dallas Cowboys)



Roger Staubach (Quarterback, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 86.000 US-Dollar

86.000 US-Dollar Halbzeitshow: Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt

Die Highlights zu Super Bowl 6:



Super Bowl VII

Sieger: Miami Dolphins



Miami Dolphins Ergebnis: Washington Redskins 7:14 Miami Dolphins



Washington Redskins 7:14 Miami Dolphins Datum: 14. Januar 1973



14. Januar 1973 Ort: Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien



Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, Kalifornien Zuschauer: 90.182



90.182 MVP: Jake Scott (Safety, Miami Dolphins)



Jake Scott (Safety, Miami Dolphins) Preis für einen Werbespot: 88.000 US-Dollar

88.000 US-Dollar Halbzeitshow: Woody Herman, Michigan Marching Band

Die Highlights zu Super Bowl 7:



Super Bowl VIII

Sieger: Miami Dolphins



Miami Dolphins Ergebnis: Miami Dolphins 24:7 Minnesota Vikings



Miami Dolphins 24:7 Minnesota Vikings Datum: 13. Januar 1974



13. Januar 1974 Ort: Rice Stadium, Houston, Texas



Rice Stadium, Houston, Texas Zuschauer: 71.882



71.882 MVP: Larry Csonka (Runningback, Miami Dolphins)



Larry Csonka (Runningback, Miami Dolphins) Preis für einen Werbespot: 103.000 US-Dollar

103.000 US-Dollar Halbzeitshow: Band der University of Texas at Austin

Die Highlights zu Super Bowl 8:



Super Bowl IX

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Minnesota Vikings 6:16 Pittsburgh Steelers



Minnesota Vikings 6:16 Pittsburgh Steelers Datum: 12. Januar 1975



12. Januar 1975 Ort: Tulane Stadium, News Orleans, Louisiana



Tulane Stadium, News Orleans, Louisiana Zuschauer: 80.997



80.997 MVP: Franco Harris (Runningback, Pittsburgh Steelers)



Franco Harris (Runningback, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 107.000 US-Dollar

107.000 US-Dollar Halbzeitshow: Mercer Ellington

Die Highlights zu Super Bowl 9:



Super Bowl X

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Pittsburgh Steelers 21:17 Dallas Cowboys



Pittsburgh Steelers 21:17 Dallas Cowboys Datum: 18. Januar 1976



18. Januar 1976 Ort: Orange Bowl Stadium, Miami, Florida



Orange Bowl Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 80.187



80.187 MVP: Lynn Swann (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)



Lynn Swann (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 110.000 US-Dollar



110.000 US-Dollar Halbzeitshow: Up with People

Die Highlights zu Super Bowl 10:



Super Bowl XI

Sieger: Oakland Raiders



Oakland Raiders Ergebnis: Minnesota Vikings 14:32 Oakland Raiders



Minnesota Vikings 14:32 Oakland Raiders Datum: 9. Januar 1977



9. Januar 1977 Ort: Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien



Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien Zuschauer: 103.438



103.438 MVP: Fred Biletnikoff (Wide Receiver, Oakland Raiders)



Fred Biletnikoff (Wide Receiver, Oakland Raiders) Preis für einen Werbespot: 125.000 US-Dollar



125.000 US-Dollar Halbzeitshow: Disney

Die Highlights zu Super Bowl 11:



Super Bowl XII

Sieger: Dallas Cowboys



Dallas Cowboys Ergebnis: Denver Broncos 10:27 Dallas Cowboys



Denver Broncos 10:27 Dallas Cowboys Datum: 15. Januar 1978



15. Januar 1978 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 76.400



76.400 MVP: Randy White (Defensive Tackle, Dallas Cowboys), Harvey Martin (Defensive End, Dallas Cowboys)



Randy White (Defensive Tackle, Dallas Cowboys), Harvey Martin (Defensive End, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 162.000 US-Dollar



162.000 US-Dollar Halbzeitshow: Pete Fountain, Al Hirt

Die Highlights zu Super Bowl 12:



Super Bowl XIII

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Dallas Cowboys 31:35 Pittsburgh Steelers



Dallas Cowboys 31:35 Pittsburgh Steelers Datum: 21. Januar 1979



21. Januar 1979 Ort: Orange Bowl Stadium, Miami, Florida



Orange Bowl Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 79.484



79.484 MVP: Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers)



Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 185.000 US-Dollar



185.000 US-Dollar Halbzeitshow: Bob Jani Productions

Die Highlights zu Super Bowl 13:



Super Bowl XIV

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Pittsburgh Steelers 31:19 Los Angeles Rams



Pittsburgh Steelers 31:19 Los Angeles Rams Datum: 20. Januar 1980



20. Januar 1980 Ort: Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien



Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien Zuschauer: 103.985



103.985 MVP: Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers)



Terry Bradshaw (Quarterback, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 222.000 US-Dollar



222.000 US-Dollar Halbzeitshow: Up with People

Die Highlights zu Super Bowl 14:



Super Bowl XV

Sieger: Oakland Raiders



Oakland Raiders Ergebnis: Philadelphia Eagles 10:27 Oakland Raiders



Philadelphia Eagles 10:27 Oakland Raiders Datum: 25. Januar 1981



25. Januar 1981 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 76.135



76.135 MVP: Jim Plunkett (Quarterback, Oakland Raiders)



Jim Plunkett (Quarterback, Oakland Raiders) Preis für einen Werbespot: 324.000 US-Dollar



324.000 US-Dollar Halbzeitshow: Jim Skinner Productions

Die Highlights zu Super Bowl 15:



Super Bowl XVI

Sieger: San Francisco 49ers



San Francisco 49ers Ergebnis: Cincinnati Bengals 21:26 San Francisco 49ers



Cincinnati Bengals 21:26 San Francisco 49ers Datum: 24. Januar 1982



24. Januar 1982 Ort: Pontiac Silverdome, Pontiac, Michigan



Pontiac Silverdome, Pontiac, Michigan Zuschauer: 81.270



81.270 MVP: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)



Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers) Preis für einen Werbespot: 324.000 US-Dollar



324.000 US-Dollar Halbzeitshow: Up with People

Die Highlights zu Super Bowl 16:



Super Bowl XVII

Sieger: Washington Redskins



Washington Redskins Ergebnis: Washington Redskins 27:17 Miami Dolphins



Washington Redskins 27:17 Miami Dolphins Datum: 30. Januar 1983



30. Januar 1983 Ort: Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien



Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien Zuschauer: 103.667



103.667 MVP: John Riggins (Runningback, Washington Redskins)



John Riggins (Runningback, Washington Redskins) Preis für einen Werbespot: 400.000 US-Dollar



400.000 US-Dollar Halbzeitshow: Bob Jani Productions

Die Highlights zu Super Bowl 17:



Super Bowl XVIII

Sieger: Los Angeles Raiders



Los Angeles Raiders Ergebnis: Los Angeles Raiders 38:9 Washington Redskins



Los Angeles Raiders 38:9 Washington Redskins Datum: 22. Januar 1984



22. Januar 1984 Ort: Tampa Stadium, Tampa, Florida



Tampa Stadium, Tampa, Florida Zuschauer: 72.920



72.920 MVP: Marcus Allen (Runningback, Los Angeles Raiders)



Marcus Allen (Runningback, Los Angeles Raiders) Preis für einen Werbespot: 368.000 US-Dollar



368.000 US-Dollar Halbzeitshow: Band der University of Florida, Band der Florida State University

Die Highlights zu Super Bowl 18:



Super Bowl XIX

Sieger: San Francisco 49ers



San Francisco 49ers Ergebnis: San Francisco 49ers 38:16 Miami Dolphins



San Francisco 49ers 38:16 Miami Dolphins Datum: 20. Januar 1985



20. Januar 1985 Ort: Stanford Stadium, Stanford, Kalifornien



Stanford Stadium, Stanford, Kalifornien Zuschauer: 84.059



84.059 MVP: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)



Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers) Preis für einen Werbespot: 525.000 US-Dollar



525.000 US-Dollar Halbzeitshow: Tops in Blue

Die Highlights zu Super Bowl 19:



Super Bowl XX

Sieger: Chicago Bears



Chicago Bears Ergebnis: New England Patriots 10:46 Chicago Bears



New England Patriots 10:46 Chicago Bears Datum: 26. Januar 1986



26. Januar 1986 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 73.818



73.818 MVP: Richard Dent (Defensive End, Chicago Bears)



Richard Dent (Defensive End, Chicago Bears) Preis für einen Werbespot: 550.500 US-Dollar



550.500 US-Dollar Halbzeitshow: Up with People

Die Highlights zu Super Bowl 20:



Super Bowl XXI

Sieger: New York Giants



New York Giants Ergebnis: New York Giants 39:20 Denver Broncos



New York Giants 39:20 Denver Broncos Datum: 25. Januar 1987



25. Januar 1987 Ort: Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien

Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien Zuschauer: 101.063



101.063 MVP: Phil Simms (Quarterback, New York Giants)



Phil Simms (Quarterback, New York Giants) Preis für einen Werbespot: 600.000 US-Dollar



600.000 US-Dollar Halbzeitshow: Up with People

Die Highlights zu Super Bowl 21:



Super Bowl XXII

Sieger: Washington Redskins



Washington Redskins Ergebnis: Denver Broncos 10:42 Washington Redskins



Denver Broncos 10:42 Washington Redskins Datum: 31. Januar 1988



31. Januar 1988 Ort: Jack Murohy Stadium, San Diego, Kalifornien



Jack Murohy Stadium, San Diego, Kalifornien Zuschauer: 73.302



73.302 MVP: Doug Williams (Quarterback, Washington Redskins)



Doug Williams (Quarterback, Washington Redskins) Preis für einen Werbespot: 645.000 US-Dollar



645.000 US-Dollar Halbzeitshow: Chubby Checker, The Rockettes

Die Highlights zu Super Bowl 22:



Super Bowl XXIII

Sieger: San Francisco 49ers



San Francisco 49ers Ergebnis: San Francisco 49ers 20:16 Cincinnati Bengals



San Francisco 49ers 20:16 Cincinnati Bengals Datum: 22. Januar 1989



22. Januar 1989 Ort: Joe Robbie Stadium, Miami, Florida



Joe Robbie Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 75.597



75.597 MVP: Jerry Rice (Wide Receiver, San Francisco 49ers)



Jerry Rice (Wide Receiver, San Francisco 49ers) Preis für einen Werbespot: 675.000 US-Dollar



675.000 US-Dollar Halbzeitshow: „Be Pop Bamboozled“ – South Florida-area dancers and performers, 3-D effects

Die Highlights zu Super Bowl 23:



Super Bowl XXIV

Sieger: San Francisco 49ers



San Francisco 49ers Ergebnis: Denver Broncos 10:55 San Francisco 49ers



Denver Broncos 10:55 San Francisco 49ers Datum: 28. Januar 1990



28. Januar 1990 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 72.919



72.919 MVP: Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers)



Joe Montana (Quarterback, San Francisco 49ers) Preis für einen Werbespot: 700.000 US-Dollar



700.000 US-Dollar Halbzeitshow: Pete Fountain, Doug Kershaw, Irma Thomas

Die Highlights zu Super Bowl 24:



Super Bowl XXV

Sieger: New York Giants



New York Giants Ergebnis: New York Giants 20:19 Buffalo Bills



New York Giants 20:19 Buffalo Bills Datum: 27. Januar 1991



27. Januar 1991 Ort: Tampa Stadium, Tampa, Florida



Tampa Stadium, Tampa, Florida Zuschauer: 73.813



73.813 MVP: Ottis Anderson (Runningback, New York Giants)



Ottis Anderson (Runningback, New York Giants) Preis für einen Werbespot: 800.000 US-Dollar



800.000 US-Dollar Halbzeitshow: New Kids on the Block

Die Highlights zu Super Bowl 25:



Super Bowl XXVI

Sieger: Washington Redskins



Washington Redskins Ergebnis: Buffalo Bills 24:37 Washington Redskins



Buffalo Bills 24:37 Washington Redskins Datum: 26. Januar 1992



26. Januar 1992 Ort: Hubert H. Humphrey Metrodome, Minneapolis, Minnesota



Hubert H. Humphrey Metrodome, Minneapolis, Minnesota Zuschauer: 63.130



63.130 MVP: Mark Rypien (Quarterback, Washington Redskins)



Mark Rypien (Quarterback, Washington Redskins) Preis für einen Werbespot: 850.000 US-Dollar



850.000 US-Dollar Halbzeitshow: Gloria Estefan, Brian Boitano, Dorothy Hamill

Die Highlights zu Super Bowl 26:



Super Bowl XXVII

Sieger: Dallas Cowboys



Dallas Cowboys Ergebnis: Dallas Cowboys 52:17 Buffalo Bills



Dallas Cowboys 52:17 Buffalo Bills Datum: 31. Januar 1993



31. Januar 1993 Ort: Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien



Rose Bowl Stadium, Pasadena, Kalifornien Zuschauer: 98.374



98.374 MVP: Troy Aikman (Quarterback, Dallas Cowboys)



Troy Aikman (Quarterback, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 850.000 US-Dollar



850.000 US-Dollar Halbzeitshow: Michael Jackson

Die Highlights zu Super Bowl 27:



Super Bowl XXVIII

Sieger: Dallas Cowboys



Dallas Cowboys Ergebnis: Buffalo Bills 13:30 Dallas Cowboys



Buffalo Bills 13:30 Dallas Cowboys Datum: 30. Januar 1994



30. Januar 1994 Ort: Georgia Dome, Atlanta, Georgia



Georgia Dome, Atlanta, Georgia Zuschauer: 72.817



72.817 MVP: Emmit Smith (Runningback, Dallas Cowboys)



Emmit Smith (Runningback, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 900.000 US-Dollar



900.000 US-Dollar Halbzeitshow: Wynonna Judd, Naomi Judd, Clint Black, Travis Tritt, Tanya Tucker

Die Highlights zu Super Bowl 28:



Super Bowl XXIX

Sieger: San Francisco 49ers



San Francisco 49ers Ergebnis: San Francisco 49ers 49:26 San Diego Chargers



San Francisco 49ers 49:26 San Diego Chargers Datum: 29. Januar 1995



29. Januar 1995 Ort: Joe Robbie Stadium, Miami, Florida



Joe Robbie Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 74.1010



74.1010 MVP: Steve Young (Quarterback, San Francisco 49ers)



Steve Young (Quarterback, San Francisco 49ers) Preis für einen Werbespot: 1.150.000 US-Dollar



1.150.000 US-Dollar Halbzeitshow: Tony Bennett, Patti LaBelle, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine

Die Highlights zu Super Bowl 29:



Super Bowl XXX

Sieger: Dallas Cowboys



Dallas Cowboys Ergebnis: Pittsburgh Steelers 17:27 Dallas Cowboys



Pittsburgh Steelers 17:27 Dallas Cowboys Datum: 28. Januar 1996



28. Januar 1996 Ort: Sun Devil Stadium, Tempe, Arizona



Sun Devil Stadium, Tempe, Arizona Zuschauer: 76.347



76.347 MVP: Larry Brown (Cornerback, Dallas Cowboys)



Larry Brown (Cornerback, Dallas Cowboys) Preis für einen Werbespot: 1.085.000 US-Dollar



1.085.000 US-Dollar Halbzeitshow: Diana Ross

Die Highlights zu Super Bowl 30:



Super Bowl XXXI

Sieger: Green Bay Packers



Green Bay Packers Ergebnis: Green Bay Packers 35:21 New England Patriots



Green Bay Packers 35:21 New England Patriots Datum: 26. Januar 1997



26. Januar 1997 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 72.301



72.301 MVP: Desmond Howard (Kick-/Punt-Returner, Green Bay Packers)



Desmond Howard (Kick-/Punt-Returner, Green Bay Packers) Preis für einen Werbespot: 1,2 Millionen US-Dollar



1,2 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: James Brown, ZZ Top, The Blues Brothers

Die Highlights zu Super Bowl 31:



Super Bowl XXXII

Sieger: Denver Broncos



Denver Broncos Ergebnis: Denver Broncos 31:24 Green Bay Packers



Denver Broncos 31:24 Green Bay Packers Datum: 25. Januar 1998



25. Januar 1998 Ort: Qualcomm Stadium, San Diego, Kalifornien



Qualcomm Stadium, San Diego, Kalifornien Zuschauer: 68.912



68.912 MVP: Terrell Davis (Runningback, Denver Broncos)



Terrell Davis (Runningback, Denver Broncos) Preis für einen Werbespot: 1,3 Millionen US-Dollar



1,3 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Boyz II Men, Smokey Robinson, The Temptations, The Four Tops

Die Highlights zu Super Bowl 32:



Super Bowl XXXIII

Sieger: Denver Broncos



Denver Broncos Ergebnis: Atlanta Falcons 19:34 Denver Broncos



Atlanta Falcons 19:34 Denver Broncos Datum: 31. Januar 1999



31. Januar 1999 Ort: Pro Player Stadium, Miami, Florida



Pro Player Stadium, Miami, Florida Zuschauer: 74.803



74.803 MVP: John Elway (Quarterback, Denver Broncos)



John Elway (Quarterback, Denver Broncos) Preis für einen Werbespot: 1,6 Millionen US-Dollar



1,6 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy

Die Highlights zu Super Bowl 33:



Super Bowl XXXIV

Sieger: St. Louis Rams



St. Louis Rams Ergebnis: Tennessee Titans 16:23 St. Louis Rams



Tennessee Titans 16:23 St. Louis Rams Datum: 30. Januar 2000



30. Januar 2000 Ort: Georgia Dome, Atlanta, Georgia



Georgia Dome, Atlanta, Georgia Zuschauer: 72.625



72.625 MVP: Kurt Warner (Quarterback, St. Louis Rams)



Kurt Warner (Quarterback, St. Louis Rams) Preis für einen Werbespot: 1,1 Millionen US-Dollar



1,1 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton, Edward James Olmos

Die Highlights zu Super Bowl 34:



Super Bowl XXXV

Sieger: Baltimore Ravens



Baltimore Ravens Ergebnis: New York Giants 7:34 Baltimore Ravens



New York Giants 7:34 Baltimore Ravens Datum: 28. Januar 2001



28. Januar 2001 Ort: Raymond James Stadium, Tampa, Florida



Raymond James Stadium, Tampa, Florida Zuschauer: 71.921



71.921 MVP: Ray Lewis (Linebacker, Baltimore Ravens)



Ray Lewis (Linebacker, Baltimore Ravens) Preis für einen Werbespot: 2,1 Millionen US-Dollar



2,1 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Aerosmith, Britney Spears, Nelly, Mary J. Blige, NSYNC

Die Highlights zu Super Bowl 35:



Super Bowl XXXVI

Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: New England Patriots 20:17 St. Louis Rams



New England Patriots 20:17 St. Louis Rams Datum: 3. Februar 2002



3. Februar 2002 Ort: Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana



Louisiana Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 72.922



72.922 MVP: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)



Tom Brady (Quarterback, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: 1,9 Millionen US-Dollar



1,9 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: U2

Die Highlights zu Super Bowl 36:



Super Bowl XXXVII

Sieger: Tampa Bay Buccaneers



Tampa Bay Buccaneers Ergebnis: Tampa Bay Buccaneers 48:21 Oakland Raiders



Tampa Bay Buccaneers 48:21 Oakland Raiders Datum: 26. Januar 2003



26. Januar 2003 Ort: Qualcomm Stadium, San Diego, Kalifornien



Qualcomm Stadium, San Diego, Kalifornien Zuschauer: 67.603



67.603 MVP: Dexter Jackson (Safety, Tampa Bay Buccaneers)



Dexter Jackson (Safety, Tampa Bay Buccaneers) Preis für einen Werbespot: 2,1 Millionen US-Dollar



2,1 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Shania Twain, No Doubt, Sting

Die Highlights zu Super Bowl 37:



Super Bowl XXXVIII

Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: New England Patriots 32:29 Carolina Panthers



New England Patriots 32:29 Carolina Panthers Datum: 1. Februar 2004



1. Februar 2004 Ort: Reliant Stadium, Houston, Texas



Reliant Stadium, Houston, Texas Zuschauer: 71.525



71.525 MVP: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)



Tom Brady (Quarterback, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: 2,2 Millionen US-Dollar



2,2 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Janet Jackson, Justin Timberlake, OutKast, P. Diddy, Kid Rock, Nelly

Die Highlights zu Super Bowl 38:



Super Bowl XXXIX

Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: Philadelphia Eagles 21:24 New England Patriots



Philadelphia Eagles 21:24 New England Patriots Datum: 6. Februar 2005



6. Februar 2005 Ort: ALLTEL Stadium, Jacksonville, Florida



ALLTEL Stadium, Jacksonville, Florida Zuschauer: 78.125



78.125 MVP: Deion Branch (Wide Receiver, New England Patriots)



Deion Branch (Wide Receiver, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: 2,4 Millionen US-Dollar



2,4 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Paul McCartney

Die Highlights zu Super Bowl 39:



Super Bowl XL

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Pittsburgh Steelers 21:10 Seattle Seahawks



Pittsburgh Steelers 21:10 Seattle Seahawks Datum: 5. Februar 2006



5. Februar 2006 Ort: Ford Field, Detroit, Michigan



Ford Field, Detroit, Michigan Zuschauer: 68.206



68.206 MVP: Hines Ward (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)



Hines Ward (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 2,5 Millionen US-Dollar



2,5 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: The Rolling Stones

Die Highlights zu Super Bowl 40:



Super Bowl XLI

Sieger: Indianapolis Colts



Indianapolis Colts Ergebnis: Chicago Bears 17:29 Indianapolis Colts



Chicago Bears 17:29 Indianapolis Colts Datum: 4. Februar 2007



4. Februar 2007 Ort: Dolphin Stadium, Miami Gardens, Florida



Dolphin Stadium, Miami Gardens, Florida Zuschauer: 74.512



74.512 MVP: Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts)



Peyton Manning (Quarterback, Indianapolis Colts) Preis für einen Werbespot: 2,6 Millionen US-Dollar/ 1,7 Millionen Euro



2,6 Millionen US-Dollar/ 1,7 Millionen Euro Halbzeitshow: Prince, Florida A&M University Marching 100

Die Highlights zu Super Bowl 41:



Super Bowl XLII

Sieger: New York Giants



New York Giants Ergebnis: New England Patriots 14:17 New York Giants



New England Patriots 14:17 New York Giants Datum: 3. Februar 2008



3. Februar 2008 Ort: University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona



University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona Zuschauer: 72.000



72.000 MVP: Eli Manning (Quarterback, New York Giants)



Eli Manning (Quarterback, New York Giants) Preis für einen Werbespot: 2,7 Millionen US-Dollar/ 1,8 Millionen Euro



2,7 Millionen US-Dollar/ 1,8 Millionen Euro Halbzeitshow: Tom Petty and The Heartbreakers

Die Highlights zu Super Bowl 42:



Super Bowl XLIII

Sieger: Pittsburgh Steelers



Pittsburgh Steelers Ergebnis: Arizona Cardinals 23:27 Pittsburgh Steelers



Arizona Cardinals 23:27 Pittsburgh Steelers Datum: 1. Februar 2009



1. Februar 2009 Ort: Raymond James Stadium, Tampa, Florida



Raymond James Stadium, Tampa, Florida Zuschauer: 70.774



70.774 MVP: Santonio Holmes (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers)



Santonio Holmes (Wide Receiver, Pittsburgh Steelers) Preis für einen Werbespot: 2,4 bis 3 Millionen US-Dollar



2,4 bis 3 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Bruce Springsteen, E Street Band

Die Highlights zu Super Bowl 43:



Super Bowl XLIV

Sieger: New Orleans Saints



New Orleans Saints Ergebnis: Indianapolis Colts 17:31 New Orleans Saints



Indianapolis Colts 17:31 New Orleans Saints Datum: 7. Februar 2010



7. Februar 2010 Ort: Sun Life Stadium, Miami Gardens, Florida



Sun Life Stadium, Miami Gardens, Florida Zuschauer: 76.500



76.500 MVP: Drew Brees (Quarterback, New Orleans Saints)



Drew Brees (Quarterback, New Orleans Saints) Preis für einen Werbespot: 2,5 bis 2,8 Millionen US-Dollar



2,5 bis 2,8 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: The Who

Die Highlights zu Super Bowl 44:



Super Bowl XLV

Sieger: Green Bay Packers



Green Bay Packers Ergebnis: Green Bay Packers 31:25 Pittsburgh Steelers



Green Bay Packers 31:25 Pittsburgh Steelers Datum: 6. Februar 2011



6. Februar 2011 Ort: Cowboys Stadium, Arlington, Texas



Cowboys Stadium, Arlington, Texas Zuschauer: 103.219



103.219 MVP: Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers)



Aaron Rodgers (Quarterback, Green Bay Packers) Preis für einen Werbespot: 3 Millionen US-Dollar



3 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Black Eyed Peas

Die Highlights zu Super Bowl 45:



Super Bowl XLVI

Sieger: New York Giants



New York Giants Ergebnis: New England Patriots 17:21 New York Giants



New England Patriots 17:21 New York Giants Datum: 5. Februar 2012



5. Februar 2012 Ort: Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana



Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana Zuschauer: 68.658



68.658 MVP: Eli Manning (Quarterback, New York Giants)



Eli Manning (Quarterback, New York Giants) Preis für einen Werbespot: 3,5 Millionen US-Dollar



3,5 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Madonna feat. M.I.A., Nicki Minaj, LMFAO, Cee-Lo Green

Die Highlights zu Super Bowl 46:



Super Bowl XLVII

Sieger: Baltimore Ravens



Baltimore Ravens Ergebnis: San Francisco 49ers 31:34 Baltimore Ravens



San Francisco 49ers 31:34 Baltimore Ravens Datum: 3. Februar 2013



3. Februar 2013 Ort: Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Louisiana



Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Louisiana Zuschauer: 71.024



71.024 MVP: Joe Flacco (Quarterback, Baltimore Ravens)



Joe Flacco (Quarterback, Baltimore Ravens) Preis für einen Werbespot: 4 Millionen US-Dollar



4 Millionen US-Dollar Halbzeitshow: Beyoncé feat. Destiny’s Child

Die Highlights zu Super Bowl 47:



Super Bowl XLVIII

Sieger: Seattle Seahawks



Seattle Seahawks Ergebnis: Denver Broncos 8:43 Seattle Seahawks



Denver Broncos 8:43 Seattle Seahawks Datum: 2. Februar 2014



2. Februar 2014 Ort: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey



MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey Zuschauer: 82.529



82.529 MVP: Malcom Smith (Linebacker, Seattle Seahawks)



Malcom Smith (Linebacker, Seattle Seahawks) Preis für einen Werbespot: 4 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



4 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

Die Highlights zu Super Bowl 48:



Super Bowl XLIX

Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: Seattle Seahawks 24:28 New England Patriots



Seattle Seahawks 24:28 New England Patriots Datum: 1. Februar 2015



1. Februar 2015 Ort: University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona



University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona Zuschauer: 70.288



70.288 MVP: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)



Tom Brady (Quarterback, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: 4,5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



4,5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott

Die Highlights zu Super Bowl 49:



Super Bowl 50

Sieger: Denver Broncos



Denver Broncos Ergebnis: Denver Broncos 24:10 Carolina Panthers



Denver Broncos 24:10 Carolina Panthers Datum: 7. Februar 2016



7. Februar 2016 Ort: Levi’s Stadium, Santa Clara, Kalifornien



Levi’s Stadium, Santa Clara, Kalifornien Zuschauer: 71.088



71.088 MVP: Von Miller (Linebacker, Denver Broncos)



Von Miller (Linebacker, Denver Broncos) Preis für einen Werbespot: 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars

Die Highlights zu Super Bowl 50:



Super Bowl LI

Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: Atlanta Falcons 28:34 New England Patriots (OT)



Atlanta Falcons 28:34 New England Patriots (OT) Datum: 5. Februar 2017



5. Februar 2017 Ort: NRG Stadium, Houston, Texas



NRG Stadium, Houston, Texas Zuschauer: 70.807



70.807 MVP: Tom Brady (Quarterback, New England Patriots)



Tom Brady (Quarterback, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Lady Gaga

Die Highlights zu Super Bowl 51:



Super Bowl LII

Sieger: Philadelphia Eagles



Philadelphia Eagles Ergebnis: New England Patriots 33:41 Philadelphia Eagles



New England Patriots 33:41 Philadelphia Eagles Datum: 4. Februar 2018



4. Februar 2018 Ort: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota



U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota Zuschauer: 67.612



67.612 MVP: Nick Foles (Quarterback, Philadephia Eagles)



Nick Foles (Quarterback, Philadephia Eagles) Preis für einen Werbespot: mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Justin Timberlake

Die Highlights zu Super Bowl 52:



Sieger: New England Patriots



New England Patriots Ergebnis: Los Angeles Rams 3:13 New England Patriots



Los Angeles Rams 3:13 New England Patriots Datum: 3. Februar 2019



3. Februar 2019 Ort: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia



Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia Zuschauer: 70.081



70.081 MVP: Julian Edelman (Wide Receiver, New England Patriots)



Julian Edelman (Wide Receiver, New England Patriots) Preis für einen Werbespot: mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



mehr als 5 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Maroon 5, Big Boi, Travis Scott

Die Highlights zu Super Bowl 53:



Sieger: Kansas City Chiefs



Kansas City Chiefs Ergebnis: Kansas City Chiefs 31:20 San Francisco 49ers



Kansas City Chiefs 31:20 San Francisco 49ers Datum: 2. Februar 2020



2. Februar 2020 Ort: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida



Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida Zuschauer: 62.417



62.417 MVP: Patrick Mahomes (Quarterback, Kansas City Chiefs)



Patrick Mahomes (Quarterback, Kansas City Chiefs) Preis für einen Werbespot: 5,2 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden



5,2 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: Jennifer Lopez, Shakira

Die Highlights zu Super Bowl 54:



Sieger : Tampa Bay Buccaneers

: Tampa Bay Buccaneers Ergebnis : Tampa Bay Buccaneers 31:9 Kansas City Chiefs

: Tampa Bay Buccaneers 31:9 Kansas City Chiefs Datum: 7. Februar 2021



7. Februar 2021 Ort: Raymond James Stadium, Tampa, Florida

Raymond James Stadium, Tampa, Florida Zuschauer : 25.000

: 25.000 MVP : Tom Brady (Quarterback, Tampa Bay Buccaneers)

: Tom Brady (Quarterback, Tampa Bay Buccaneers) Preis für einen Werbespot: 5,6 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden

5,6 Millionen US-Dollar pro 30 Sekunden Halbzeitshow: The Weeknd

Super Bowl LVI