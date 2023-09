Tiktok-Trend „Hot Chip Challenge“: Was steckt dahinter – und wie gefährlich ist es wirklich?

Trends kommen und gehen – doch aktuell erobert ein besonders gefährlicher die sozialen Medien. Besonders auf TikTok trendet gerade die „Hot Chip Challenge“. Eine Mutprobe, bei der es darum geht, einen einzigen Tortilla-Chip zu essen. Der Haken an der ganzen Sache: Dieser ist mit dem schärfsten Chili-Gewürz der Welt bestäubt.

Was hinter dem Trend steckt, worum es dabei geht und warum die „Hot Chips“ besonders für Jugendliche so interessant und zugleich gefährlich sind, erfahrt ihr hier.

Was ist die „Hot Chip Challenge“?

Die „Hot Chip Challenge“ ist eine virale Mutprobe, bei der Teilnehmer versuchen, einen einzigen Tortilla-Chip zu essen, der mit der schärfsten Chili der Welt, der Carolina Reaper, gewürzt ist.

Die Challenge inspiriert besonders junge Nutzer dazu, ihre eigenen Versuche in Videos festzuhalten und mit dem Hashtag #hotchipchallenge auf TikTok hochzuladen.

Seit wann gibt es die Challenge?

Die Challenge wurde erstmals 2016 von der US-amerikanischen Snackmarke Paqui ins Leben gerufen.

Wie läuft die Challenge ab?

Die Regeln sind einfach: Wer es schafft, den ganzen Chip zu essen, hat die Mutprobe bestanden. Der Chip ist allerdings so scharf, dass die meisten Teilnehmer sie nicht beenden können.

Wie viel Scoville haben die Tortillas der „Hot Chip Challenge“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von HOT CHIP Chilli (@hotchipchallenge)

Die Chips kommen mit einem sehr scharfen Chili-Gewürz daher. Die Rede ist von der Chilizüchtung Carolina Reaper. Sie hat eine Scoville-Heat-Unit-Bewertung von 1,8 bis 2,2 Millionen, was sie zu einer der schärfsten Chilis der Welt macht.

Wie lange brennt der Mund bei der „Hot Chips Challenge“?

Das Schärfegefühl im Mund beginnt nach wenigen Sekunden und dauert bis zu 20 Minuten an.

Was kosten die „Hot Chips“, wo gibt es sie zu kaufen?

Die Chips sind online erhältlich, aber auch in Kiosks und Supermärkten.

Auf Amazon kostet eine Packung derzeit 12,99 Euro, bei Kaufland.de drei Euro weniger. In der Verpackung enthalten ist ein einziger Chip und ein schwarzer Einweghandschuh, der die Hände schützen und dafür sorgen soll, dass das Gewürz nicht in die Augen gelangt.

Laut Hersteller ist das Produkt erst ab 18 Jahren freigegeben.

Ist die „Hot Chip Challenge“ gefährlich?

Die Challenge wird aktuell heftig kritisiert, denn sie wird als gefährlich und unverantwortlich gesehen. Chilis können bekanntlich Magenschmerzen, Durchfall und sogar Erbrechen verursachen. In einigen Fällen können sie sogar zu Atemproblemen und Herzproblemen führen.

Was kann passieren wenn man den Hot Chip isst?

Diejenigen, die sich trauen, die Chips zu essen, können ein höllisches Brennen im Mund, verschwommenes Sehen oder Atembeschwerden und andere Symptome erfahren, die dem Verzehr von Chilischoten ähneln. Hier sind einige der gesundheitlichen Gefahren der „Hot Chip Challenge“:

Magenschmerzen

Durchfall

Erbrechen

Atemprobleme

Herzprobleme

Allergien

Hautreizungen

Augenreizungen

Verbrennungen

Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet.

„Hot Chip Challenge“ führte zu Notarzteinsatz an Schule in NRW

Im August 2023 kam es aufgrund der Challenge in einer Schule in Euskirchen bei Köln zu einem medizinischen Großeinsatz. Mehrere Fünftklässler haben die Chipstüte in einem Kiosk gestohlen und anschließend in der Schule verzehrt. Einige weitere Schüler kamen mit den Maischips in Berührung. Sowohl Notärzte als auch die Polizei rückten an.

