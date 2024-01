Sonne satt in NRW – Bis zu zwölf Grad am Sonntag

Viel Sonnenschein erfreut die Menschen in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende. Auf den wolkenlosen Samstag folgt laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein ebenso sonniger Sonntag, an dem die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad steigen können. Nur ein paar Schleierwolken ziehen laut DWD durch.

>> Wieder Tausende Menschen in NRW bei Demos gegen rechts auf der Straße <<

Die Nächte sind aber kalt. Von Samstag auf Sonntag kann das Thermometer auf minus sieben Grad in Muldenlagen fallen. In der Nacht zum Montag liegen die Temperaturen zwischen sechs und minus zwei Grad, bei sich verdichtender Bewölkung. Am Montag ist es dann wolkig, aber trocken bei bis zu milden 13 Grad.