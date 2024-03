Razzia in Duisburg: Polizei und Zoll zerschlagen Clan - 2 Festnahmen

Polizeimeldungen NRW

Zwei Festnahmen bei Groß-Razzia in Duisburg: Polizei und Zoll gehen gegen Clan-Kriminalität vor

10. March 2024

In Duisburg sind Polizei und Zoll in der Nacht zu Sonntag gegen kriminelle Strukturen im Clanmilieu vorgegangen. Bei Razzien an 23 Orten gab es zwei Festnahmen, sechs Betriebe wurden geschlossen und acht Haftbefehle vollstreckt.