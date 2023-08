Mann entwendet Paketlieferwagen in Krefeld – Verfolgungsjagd mit der Polizei endet mit Unfall

Verrückte Szenen spielten sich in Krefeld ab: Ein 46-jähriger Mann soll einen geparkten Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet und sich anschließend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben. Die Fahrt endete erst mit einem Unfall in der Nachbarstadt. Die Polizei teilte mit, ein Paketbote habe am Mittwoch (30. August) auf dem Rückweg zu seinem Lieferwagen in der Krefelder Innenstadt gesehen, wie der 46-Jährige mit dem Fahrzeug davongefahren sei. Dank eines GPS-Senders im Fahrzeug konnte die Polizei die Verfolgung aufnehmen.

Trotz Anhaltezeichen der Beamten fuhr der Fahrer über die Autobahn 40 bis nach Moers. Dabei habe er mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, rote Ampeln ignoriert und sei schließlich mit einem fahrenden Auto zusammengekracht, so die Polizei. Ein parkender Wagen wurde dabei gegen eine Wand gedrückt. Bei der anschließenden Flucht zu Fuß konnte die Polizei den 46-Jährigen stoppen. Der Mann hatte keinen Führerschein, verletzt wurde niemand. Warum der Mann den Lieferwagen entwendet hatte, darüber konnte die Polizei keine Angaben machen.

dpa