Nette Geste: Wacken-Kartenbesitzer zahlen nur den halben Preis beim Green Juice 2023

Für viele Heavy-Metal-Liebhaber ist Wacken (W:O:A) das Festival-Highlight des Jahres. In diesem Jahr steht es um die Kult-Veranstaltung in Norddeutschland jedoch alles andere als gut. Starke Regenfälle haben dafür gesorgt, dass sich das Festival-Gelände in einen riesigen Haufen Schlamm verwandelt hat. Die Organisatoren haben daher am Dienstag (2. August) einen Einlass- sowie Anreisestopp erlassen.

Für alle Wacken-Fans, die jetzt nicht mehr auf das Festival-Gelände gelangen können, haben sich die Veranstalter des Bonner Green Juice Festivals etwas besonderes überlegt. So kann jeder Metal-Head mit Wacken-Eintrittskarte zum halben Preis stattdessen in NRW mitfeiern.

Veranstalter des Green Juice 2023 richtet sich an enttäuschte Wacken-Fans

„Es tut uns total leid, dass […] viele von euch eurer Lieblingsfestival dieses Wochenende nicht besuchen können“, richtet sich Festival-Organisator Julian Reiniger an enttäuschte Fans in einer Video-Botschaft bei Instagram. Weiter heißt es, dass auch das Green Juice aufgrund des Matsches schwere Bedingungen beim Aufbau habe, selbstverständlich nicht im selben Ausmaß wie Wacken.

Als nette Geste habe sich das Team des Green Juice daher eine Aktion für alle Heavy-Metal-Liebhaber ausgedacht, die nun nicht mehr zum Wacken anreisen können. „Wir haben uns gerade spontan überlegt, dass wir euch gerne doch noch ein Festivalwochenende ermöglichen wollen würden, wenn ihr hier aus der Region kommt und Bock habt, nach Bonn zu kommen“, sagt Reiniger.

Wie viel kosten die Tickets für das Green Juicy 2023 für Wacken-Karteninhaber?

So erhalten alle Inhaber eines Wacken-Tickets Rabatt auf die Eintrittskarten für das Green Juice und müssen nur noch die Hälfte des Originalpreises für das Bonner Festival zahlen. Erhältlich sind die vergünstigten Eintrittskarten ab sofort im Ticket-Webshop des Green Juice.

Für ein Wochenendticket (Donnerstag bis Samstag) sind dementsprechend nur noch 49 Euro statt 99 Euro fällig. Tagestickets für den Donnerstag und Freitag gibt es für 29 Euro statt 59 Euro. Für ein Samstagsticket müssen 32 Euro statt 64 Euro auf den Tisch gelegt werden. Beim Eintritt auf das Festival-Gelände muss lediglich das diesjährige Wacken-Festival-Ticket als Legimitation vorgezeigt werden.

Campingtickets für den Campingplatz als auch für Wohnmobil-Stellplätze sind bereits ausverkauft.

Was erwartet Wacken-Gänger auf dem Green Juice 2023?

Anders als beim Wacken richtet sich das Line-Up des Green Juice nicht ausschließlich an Metal- oder Rock-Hörer. So sind auch viele Künstler aus dem Popbereich sowie aus der elektronischen Szene dabei. Das kleine, aber feine Line-Up besteht aus 18 Künstlern, welche auf zwei Bühnen auftreten werden. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr unter anderem Casper, Donots, Leoniden und Von wegen Lisbeth.

„Wir können uns zwar nicht mit Wacken vergleichen, sind auch deutlich kleiner“, gibt Reiniger realistisch zu, „aber es wäre dennoch ein mega starkes Festivalwochenende. Kommt vorbei, wir würden uns freuen, trotz alledem drei Tage mit euch zu feiern.“

Alle weiteren Infos zum Green Juice 2023 rund um Anfahrt, Time-Table und Co. haben wir hier für euch zusammengefasst.