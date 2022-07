Green Juice Festival 2022 in Bonn: Tickets, Line-up, Camping – alle Infos

Ein Festival mitten im Wohngebiet? Das Green Juice Festival macht’s möglich. Zwischen Reihenhäusern und Vorgärten könnt ihr schon bald wieder drei Tage Konzerte genießen und feiern bis spät in die Nacht. Seit 2008 findet das Green Juice Festival im Bonner Stadtteil Vilich im Stadtbezirk Beuel statt. Die Veranstalter fingen ganz klein an und organisierten damals eine kleine Bühne für unbekannte Newcomer-Bands. Mit jedem Jahr wurde das Festival größer und bekannter. Mittlerweile ist es aus der Festival-Saison nicht mehr wegzudenken. Das Besondere: Das Line-up beinhaltet große und kleine Namen und gibt so jeder Band mit Potenzial eine Chance auf mehr Bekanntheit. Unterstützt wird das Festival durch engagierte Sponsoren, zuverlässige Partner und über 200 ehrenamtliche Helfer, die übrigens auch die humanen Ticketpreise möglich machen. Wir haben alle Infos für euch in der Übersicht.

Green Juice Festival 2022 in Bonn: Termine und Line-up

Das Green Juice Festival in Bonn-Vilich geht vom Donnerstag, den 28. Juli bis Samstag, 30. Juli. Am Sonntag (1. August) findet kein Programm mehr statt.

Green Juice Festival 2022: das Line-up im Überblick

Donnerstag, 28. Juli 2022:

17.30 Uhr: Mele

18.45 Uhr: Jeremias

20.30 Uhr: Beatsteaks

Freitag, 29. Juli 2022:

15 Uhr: Stattlandfluss

15.45 Uhr: Hi! Spencer

16.45 Uhr: Marathonmann

18.15 Uhr: Provinz

19.55 Uhr: Leoniden

21.40 Uhr: Die Orsons

Samstag, 30. Juli 2022:

12.45 Uhr: PBSL

13.30 Uhr: Kind Kaputt

14.25 Uhr: Engst

15.30 Uhr: Mia Morgan

16.45 Uhr: Fil Bo Riva

18.15 Uhr: Blackout Problems

19.55 Uhr: Massendefekt

21.40 Uhr: Antilopen Gang

Green Juice Festival 2022 in Bonn: Tickets und Camping

Tickets für alle drei Tage (Donnerstag bis Samstag) kosten nur 49 Euro (zzgl. 2,50 Euro Gebühr). Darin ist jedoch noch kein Campingplatz enthalten. Ein VIP-Wochenendticket für alle Tage inklusive Zugang zum VIP-Bereich mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken inklusive kostet 219 Euro und beinhaltet ebenfalls noch kein Camping. Das Kombiticket für das ganze Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) beinhaltet einen Campingplatz und kostet 69 Euro. Jedoch sind diese Tickets für dieses Jahr bereits ausgebucht. Tagestickets für die einzelnen Tage kosten jeweils 34 Euro, Tages-VIP-Tickets 89 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Green Juice Festival ⚡️ (@greenjuicefestival)

Green Juice Festival 2022: Ticketpreise im Überblick

Kombiticket (Donnerstag bis Samstag) ohne Camping: 49 Euro

VIP-Wochenendticket (Donnerstag bis Samstag) ohne Camping: 219 Euro

Kombiticket (Donnerstag bis Sonntag) inklusive Camping: 69 Euro -> ausverkauft!

Tagestickets (ohne Camping): 34 Euro

Tages-VIP-Tickets (ohne Camping): 89 Euro

Green Juice Festival 2022 in Bonn: Anfahrt und Adresse

Der Haupteingang zum Green Juice Festival befindet sich auf der Siegburger Straße 187 in 53229 Bonn. Der Campingplatz liegt an der Maarstraße 205 in 53229 Bonn.

Green Juice Festival: Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab Bonn Hauptbahnhof:

Bus-Linien 603 (Bussteig B3) und 529 (Bussteig A3) bis „Maria-Montessori-Allee“

Alternativ Bus-Linien 537 (Bussteig A3), 608 und 609 (Bussteig B3) bis „Röhfeldstraße Ost“ (500 Meter Fußweg)

Ab Bonn oder Siegburg Hauptbahnhof:

Stadtbahn-Linie 66 bis Haltestelle „Vilich“ (1km Fußweg)

Green Juice Festival: Anfahrt mit dem Auto und Parkmöglichkeiten

Von Köln:

59 Richtung Königswinter bis Ausfahrt Pützchen

dann rechts Richtung Beuel Zentrum abbiegen

Von Koblenz:

A59 Richtung Köln bis Ausfahrt Beuel

nach der Ausfahrt links halten

wieder auf die A59 Richtung Königswinter fahren

dann die Ausfahrt Pützchen nehmen

rechts Richtung Beuel Zentrum abbiegen

Das Green Juice Festival hat einen gebührenpflichtigen Parkplatz eingerichtet, der ausgeschildert ist. Besucher mit dem Auto sollten das Parken im Wohngebiet vermeiden.

>> Die besten Festivals 2022 in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<