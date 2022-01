Warzone Cheater machen keinen Schaden

Warzone hat schon lange einen Haufen Probleme mit Cheatern. Das ist nichts Neues. Mit Warzone Pacific wurde dann aber endlich ein richtiges Anti Cheat Programm eingeführt. RICOCHET ist ein Programm, das auf Kerneltreiber-Ebene arbeitet und so sämtliche verdächtige Cheating-Software auf einem PC entdecken kann. Das sollte Cheater ja aufhalten und den ganzen Betrügern einen Riegel vorschieben, oder?

Anfangs gab es auch viele Berichte von Spielern, deren Accounts gesperrt wurden oder die sogar gleich IP- oder Hardware-Bans bekommen haben. Diese Spieler konnten sich so weder mit ihrem aktuellen, noch mit einem neuen Account ins Spiel einloggen. Sie sind also permanent vom Spiel ausgeschlossen.

Das hat allerdings nicht lange angehalten. Schon kurz darauf tauchten erste Clips auf, in denen sich hackende Spieler ganz offen über RICOCHET lustig machen. Sie nutzten Emojis oder das Raven Software Logo – Raven sind die Entwickler hinter Warzone – als Clan-Tag oder Namen wie „YesImHacking“. Kein Wunder, dass die Community aus ehrlichen Spielern da fragt: „Was zur Hölle Activision?!“. Erst einen Free2Play-Shooter ohne Anti Cheat System rausbringen und dann funktioniert der Anti Cheat noch nicht mal richtig.

Naja, wie auch immer, das Blatt scheint sich gerade gewendet zu haben. Nach einem neuen RICOCHET Update gibt es immer mehr Clips und Berichte von Spielern, die Aimbots, Wallhacks oder Softaim nutzen, die sagen, dass ihre Waffen plötzlich keinen Schaden mehr machen oder die Hacks einfach nicht mehr richtig funktionieren. In diesem Clip sieht man gut, wie die Schüsse des Hackers so gut wie keinen Schaden machen:

Ricochet Anti-Cheat W. Ran across a cheater that couldn't kill me because his bullets weren't registering. Watch my health while I'm fighting it made it seem like I was getting FRIED. pic.twitter.com/3hfvkFXIzG

— NRG JoeWo (@AverageJoeWo) January 17, 2022