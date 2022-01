Warzone Bug „Online Freunde werden nicht angezeigt“ beheben

Warzone besteht zu einem großen Teil aus Fehlern, Glitches und Bugs. Ein besonders nerviger und leider schon älterer Fehler, der immer noch des Öfteren auftaucht, sorgt dafür, dass eure Online Freunde nicht angezeigt werden. Da Warzone ein Spiel ist, das davon profitiert, wenn man in einem Squad mit Freunden spielt, mit denen man auch kommunizieren und sich absprechen kann, ist das natürlich besonders ätzend. Aber zum Glück sind wir hier und haben ein paar Lösungsvorschläge für den „Online Freunde werden nicht angezeigt“-Bug in Warzone für euch.

Wie löst man den „Online Freunde werden nicht angezeigt“-Fehler in Warzone?

Wie üblich haben die folgenden Tipps vielen Spielern geholfen, den Fehler zu beheben, wir können aber keine Garantie geben, dass der Fix für alle funktioniert.

Deaktiviert und Reaktiviert Crossplay

Geht zu Optionen

Wählt Account

Setzt Crossplay auf „Deaktiviert“

Startet das Spiel neu

Aktiviert Crossplay wieder

Startet das Spiel nochmal neu

Testet, ob das Problem behoben ist

Wir wissen nicht warum, aber das Deaktivieren und darauffolgende Reaktivieren der Crossplay-Option kann das Problem in vielen Fällen beheben. Prüft anschließend, ob das Spiel wieder wie vorgesehen funktioniert. Wenn nicht, könnte das Problem auf Seiten von Activision liegen und somit nur von ihnen gelöst werden.

Allerdings gibt es noch ein paar andere Dinge, die ihr versuchen könnt, bevor ihr frustriert das Spiel deinstalliert oder euren PC anzündet.

Weitere Lösungsvorschläge

Sollte die oben genannte Lösung bei euch nicht funktioniert haben, könnt ihr noch Folgendes probieren:

Überprüft, ob das Spiel aktuell ist

Klingt offensichtlich, kann aber helfen.

Klickt im Battle.net Launcher auf das Zahnrad neben dem Spielen-Button und dann auf „Nach Updates suchen“.

Oder geht auf eurer Konsole in die Spielebibliothek, sucht nach Warzone und checkt hier nach Updates.

Startet euer System neu

Ein simpler Neustart des PCs oder der Konsole kann mehr Probleme beheben als man vielleicht glaubt.

Schickt eine Freundschaftsanfrage

Es kann in manchen Fällen helfen einfach eine Freundschaftsanfrage an einen anderen Spieler zu schicken. Mit ein bisschen Glück werden danach eure Freunde wieder angezeigt.

Leert euren Cache

Es kann durchaus hilfreich sein, den Cache eures PCs oder der Konsole zu leeren. Das ist allerdings ein etwas komplizierterer Prozess, deshalb verlinken wir euch hier die entsprechende Seite des Activision Supports, wo die einzelnen Schritte aufgelistet sind.

Das waren all unsere Lösungsvorschläge, um den „Online Freunde werden nicht angezeigt“-Fehler in Warzone zu beheben. Wir hoffen, dass einer unserer Tipps helfen konnte und ihr weiter eure Waffen Leveln könnt. Falls nicht bleibt euch wohl erstmal nichts anderes übrig als auf einen offiziellen Fix zu warten. In der Zwischenzeit haben wir hier aber ein paar spannende Artikel für euch:

