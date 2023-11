Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Fotos der Studentenparty „POAS“ in der Boston Bar: Donnerstagabende sind eben auch feiernswert!

17. November 2023

Am Donnerstagabend widmet sich die Boston Bar in Düsseldorf ganz den "Applied Sciencers", den Studenten: Die schönsten Fotos vom 16. November 2023 findet ihr in unserer Galerie.