Ausgehtipps in Düsseldorf: raus aus dem Hörsaal – rein ins Nachtleben! Die Top Studentenkneipen und Clubs

Kneipe, Club oder doch lieber auf dem Campus bleiben? Für alle Erstis, Zweitis und planlosen Party-Studenten haben wir die besten Studenten-Hotspots in Düsseldorf zusammengestellt.

Die besten Studentenkneipen in Düsseldorf

Das Wohnzimmer der Altstadt: „Cubanitos Bar“

Habt ihr Lust auf eine eeendloslange Cocktail-Karte? Oder seid ihr mutig, und lässt den Kellnern die Wahl für euch entscheiden? Auf Wunsch stellen euch die Barkeeper sogar euer Wunschgetränk zusammen. Den gratis Knabbermix gibt’s direkt mit dazu. Ab 21 Uhr lässt der DJ im Keller die heißesten Beats laufen. Hier können die angetrunkenen Kalorien gleich wieder abgetanzt werden.

Preise: Happy Hour (täglich 18-21 Uhr) alle Cocktails für 5,50€. Alle über 9€ kosten 8€

Adresse: Ratinger Str. 23, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cubanitos Bar Düsseldorf (@cubanitos.bar)

Die Kassette

Abseits vom Altstadt-Trubel liegt mitten im Herzen von Oberbilk die Kassette. In der gemütlichen Kneipe gibt es neben Standardgetränken zu fairen Preisen auch immer ein spezielles Bier der Woche. Während der Happy Hour vor 20 Uhr bekommt ihr außerdem leckere Cocktails für nur 5 Euro. Perfekt also, wenn ihr mal Lust auf ein Bier habt, aber nicht riskieren wollt, auf dem Weg dorthin auf der Bolkerstraße angekotzt zu werden.

Kürzer

„Mach’s Kürzer“ – so lautet der Slogan des jüngsten Brauhauses in der Düsseldorfer Altstadt.

Kürzer Alt ist fein und malzig, und schmeckt auch Leuten, die von Haus aus keine Alt-Trinker sind. Es hat sich als fünftes Alt in der Altstadt neben Uerige, Schlüssel, Füchschen und Schumacher fest etabliert. Journalisten, Studenten, Unternehmer, Handwerksmeister und Touristen stehen hier Seite an Seite an den naturbelassenen Holztischen. Es ist dieses ganz besondere Gefühl, das die Düsseldorfer auf die Kurze Straße zieht. Schwer zu beschreiben. Herzlich. Jung. Modern. Traditionell. Urig. Doch überzeugt euch selbst. „Mach’s Kürzer“!

3 Amigos

Das 3 Amigos ist die perfekte Anlaufstelle für alle, die sich vor der Party noch schnell auf Pegel bringen wollen. Das Ambiente ist zwar eher vom Typ „eng und schlicht“, aber die Tequila-Preise dafür unschlagbar. Ein absolutes Muss für jede Kneipentour.

Beuys Bar

Bilker Häzz

Scotti’s

Wer nach der Uni (oder zwischen den Vorlesungen) nur mal schnell ein Bierchen trinken möchte und keinen Wert auf hippes Düsseldorfer Szene-Ambiente legt, der ist im Scotti’s an der richtigen Adresse. Das Kneipenrestaurant liegt direkt neben dem Campus der HHU und ist perfekt für spontane Gelage.

Mai Tai

Tigges

Mississippi

Kostbar

Die besten Clubs für Studenten in Düsseldorf

Mauer

Sub

Vor allem der Mittwochabend im Sub ist legendär. Seit Jahren treffen sich hier jede Woche die Ausgehwütigen, ein toller Mix aus Studenten, Schülern, Afterworkern und Szenegängern zum so genannten Mittwochssubing.

Cube

Wer eher Indie statt Hip-Hop sucht, der darf sich gerne mal auf die Mertensgasse verirren. Im Cube findet man ein eher alternativ angehauchtes Publikum aus Studenten und Szenekids. Die Getränkepreise sind fair, der Eintritt meistens auch und die Musik ist irgendwo zwischen Techno, Indie und Funk. Und einen Kicker gibt es auch. Und das Coole: Das Cube hat bis auf Montag jeden Tag in der Woche geöffnet.

Schickimicki

Das Schickimicki in der Altstadt ist laut eigener Aussage „rotzig, liebevoll, klein, herzlich, versoffen, gutmütig, rockig und elektronisch“. Und damit ist dann eigentlich auch alles gesagt. Von 90s-Sausen bis Metalpartys gibt es hier wirklich alles und die Stimmung ist immer geil.

Kuhstall