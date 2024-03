Landtag Düsseldorf verschenkt 7500 Mini-Grundgesetzbücher

Zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes verschenkt der Landtag Düsseldorf eine Miniatur-Ausgabe des Grundgesetzes. Die Voraussetzung: Man muss Schülerin oder Schüler sein und den Landtag in der Zeit zwischen den Oster- und Sommerferien besuchen.

Landtagspräsident André Kuper betont in seinem Vorwort die Bedeutung der Demokratie und ruft dazu auf, für sie einzustehen: „Unsere Demokratie muss gelebt und mehr denn je auch verteidigt werden. Wir alle können und sollten Botschafterinnen und Botschafter unserer Demokratie sein, damit nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder in Frieden und Freiheit aufwachsen können.“

Düsseldorfer Landtag will Bewusstsein für Demokratie stärken

Das Grundgesetz trat am 23. Mai 1949 in Kraft und „trägt die Handschrift Nordrhein-Westfalens“, teilte der Landtag mit. Der Parlamentarische Rat tagte damals in Bonn und Nordrhein-Westfalen stellte mit 17 Vertreterinnen und Vertretern die größte Landesgruppe.

Die Aktion des Landtags soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung des Grundgesetzes zu schärfen und junge Menschen für die Demokratie zu begeistern. Weitere Infos zu den Besuchsprogrammen gibt es hier.

