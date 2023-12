Nächstes Freispiel steht an: Fortuna Düsseldorf startet Gratisticket-Vergabe für Duell mit St. Pauli

„Fortuna für alle“ geht in die zweite Runde: Nachdem das erste Spiel der Aktion gegen den 1. FC Kaiserslautern am 10. Spieltag der 2. Bundesliga als großer Erfolg verbucht werden konnte, steht nun das zweite Spiel der Gratisaktion mit dem FC St. Pauli als Gast in den Startlöchern. Das Spiel markiert den 19. Spieltag in der 2. Bundesliga und findet an einem noch nicht festgelegten Tag des Wochenendes vom 26. bis 28. Januar 2024 statt.

>> EM-Auslosung: Diese Spiele finden 2024 in Düsseldorf statt <<

Vor dem ersten Spiel der Aktion gegen Kaiserslautern erreichten Fortuna rund 120.000 Anfragen für Tickets. Auch deshalb wird es für die zweite Gratispartie eine Änderung geben: Nur noch maximal vier Tickets können pro Anfrage gesichert werden. Gegen die „Roten Teufel“ waren es noch fünf Tickets pro Anfrage. Sollte es erneut mehr Interessenten als Plätze geben, wird wieder das Losverfahren entscheiden.

„Fortuna für alle“: So läuft die Vergabe der Gratistickets

Fortuna-Mitglieder dürfen bereits ab Mittwoch, den 13. Dezember, ihre Anfrage stellen. Für alle Nicht-Mitglieder besteht ab Freitag, den 15. Dezember, die Möglichkeit, sich Tickets zu sichern. Solltet ihr leer ausgehen, habt ihr beim dritten und letzten Spiel gegen Eintracht Braunschweig im April 2024 erneut die Chance auf Gratistickets.

>> Promi-Darts-WM 2024 in Düsseldorf: So kommen Fans noch an Tickets <<

Fortuna Düsseldorf ist noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren

Da die Fortuna auch in Zukunft Gratisspiele anbieten möchte, möglichst sogar noch mehr als in dieser Saison, soll das Projekt weiter verfolgt werden. Allerdings fehlen dem Verein, wie der WDR berichtet, noch zusätzliche Sponsoren.

Nach Abzug aller Dauerkarteninhaber sowie der Gästefans sollen etwa 21.000 Gratistickets für das Spiel verteilt werden. Insgesamt finden 54.600 Zuschauer in der Merkur Spiel-Arena Platz.