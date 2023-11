Düsseldorfer Pro-Palästina-Demo soll schon bald nachgeholt werden

Die ursprünglich für Samstag, den 11.11., in Düsseldorf angemeldete pro-palästinensische Demonstration soll am kommenden Samstag (18. November) nachgeholt werden. Derselbe Anmelder habe erneut eine Kundgebung mit 1000 Teilnehmern angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag (13. November) auf Anfrage. Das Motto laute: „Stoppt die Aggression“.

Der Veranstalter hatte die Demo am vergangenen Samstag wegen des zeitgleichen Karnevalsauftakts in der Düsseldorfer Innenstadt abgesagt. Die Kooperationsgespräche etwa zur Demo-Route stünden noch aus. Absicht des Anmelders sei es, vom Hauptbahnhof vor den Landtag zu ziehen.

dpa