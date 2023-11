„Finde dich sehr attraktiv“: Jeremy Fragrance und Cathy Hummels haben gemeinsam Spaß in Düsseldorf

Zum bereits 31. Mal wurde am Donnerstagabend (16. November) in der Düsseldorfer Rheinterrasse der Deutsche Parfumpreis verliehen. Moderiert wurde das Spektakel von RTL-Urgestein Frauke Ludowig (59) samt Tochter Nele (20). Mit dabei waren zahlreiche Promis – darunter die Kölner Influencerin Farina Opoku (32, „Novalanalove“), Cathy Hummels (35) und natürlich Parfum-Experte und Influencer Jeremy Fragrance (34)!

Am Donnerstagmorgen machte Cathy Hummels, die seit Ende 2022 von ihrem Ex-Mann, dem BVB-Star Mats Hummels (34), geschieden ist, allerdings zuerst mit einem geheimen Verehrer von sich reden. Konkret nahm sie ihre Follower in einer Instagram-Story mit zu ihrem „Barbie-Mobil“, einem pinken SUV, den sie am Straßenrand vor ihrem Haus geparkt hatte. Dort sollen an mehreren Tagen rote Rosen am Scheibenwischer geklemmt haben – so auch am Donnerstag. Cathy rief ihren „Secret Ken“ via Instagram dazu auf, sich bei ihr zu melden, damit sie ihn kennenlernen könne. So weit, so gut.

Deutscher Parfumpreis in Düsseldorf: Ist Jeremy Fragrance Cathy Hummels „Secret Ken“?

Doch dann ging es für die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin erstmal nach NRW. Cathy dazu: „Ich bin auf dem Weg zum Deutschen Parfumpreis nach Düsseldorf.“ Dort angekommen gab sie in einem engen roten Kleid und spitzen Pumps zahlreiche TV-Interviews – unter anderem auch zum Thema „Secret Ken“, wie sie ihre Fans in ihren Stories wissen ließ. Und dann schaltete sich Parfum-Spezialist Jeremy Fragrance ein, machte Cathy Hummels zahlreiche Komplimente für ihren Geruch und ihr Aussehen, brachte die Mutter eines Sohnes zum Strahlen!

„Ich rieche frisch gewaschene Haare und weiblichen Moschus – also im positiven Sinne. Weiblicher Eigengeruch gemischt mit frischen Haaren – sehr angenehm“, so das Urteil des Parfum-Influencers. Cathy Hummels kombinierte daraufhin: „Ist Jeremy Fragrance mein Secret Ken?“ Der 34-Jährige geheimnisvoll: „Hmmmm, also wir wohnen ja beide in Bayern und ich finde dich sehr attraktiv. Das möchte ich so stehen lassen.“