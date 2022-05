„Let’s Dance“: Finale ohne Daniel Hartwich – Jan Köppen springt ein

Das Finale der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ muss ohne Daniel Hartwich (43) steigen. „Der Moderator fällt krankheitsbedingt aus und kann nicht wie gewohnt an der Seite von Victoria Swarovski durch den Abend führen“, teilte RTL am Freitag in Köln wenige Stunden vor der Live-Sendung mit.

Stattdessen kehrt Jan Köppen (39) aufs „Let’s Dance“-Parkett zurück. Er und Swarovski (28) hatten in der aktuellen Staffel schon die fünfte „Let’s Dance“-Show gemeinsam moderiert.

Damals war Hartwich am Coronavirus erkrankt gewesen. Dieses Mal sei es aber kein Corona, ergänzte eine Sprecherin.

Das könnte dich auch interessieren:

dpa