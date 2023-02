Wenn beim Skat ein Grand gespielt wird, sind welche Karten die einzigen Trümpfe?

Als „Grand“ (auch Großspiel“) wird beim Skat ein Solospiel benannt, in dem nur die vier Buben als Trumpf gelten. Es ist nur dann sinnvoll zu spielen, wenn man zu den passenden Buben mehr als die Hälfte der höchsten Karten oder von allen Farben die höchsten Karten hat.

>> Highlights und Neuheiten: Diese Brett- und Kartenspiele versüßen jeden Abend <<

Solltet ihr gar alle vier Buben in die Hand bekommen haben, macht ein „Grand“ dann Sinn, wenn ihr die passenden, hohen Farbwerte auf der Habt habt. Der Grundwert eines „Grand“ ist 24. Zusammen mit einem Kreuz-Buben kommt ihr so auf einen Reizwert von 48 (also 2 mal 24).