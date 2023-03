100. Bundesliga-Derby zwischen Schalke und Dortmund für Polizei „größter Einsatz der Saison“

Im mit Spannung erwarteten 100. Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund empfangen die Gelsenkirchener an diesem Samstag den BVB. Die Borussia ist in der Partie um 18.30 Uhr (Sky) als Tabellenzweiter klarer Favorit.

Die Schalker, die im Abstiegskampf ebenfalls jeden Punkt brauchen, stabilisierten sich zuletzt aber deutlich. Schalke und Dortmund sind die einzigen Bundesligateams, die in der Rückrunde noch nicht verloren haben.

Brisant ist die Partie aber nicht nur sportlich: Die Polizei appellierte vor der Begegnung an die rivalisierenden Fans, friedlich zu bleiben.

Schalke gegen Dortmund: Polizei mit „größtem Einsatz der Bundesligasaison“

Vor dem Revierderby sieht sich die Gelsenkirchener Polizei gut aufgestellt. „Wir haben einen hohen Kräfteaufwand. Das ist unser größter Einsatz in der Bundesligasaison“, sagte ein Gelsenkirchener Polizeisprecher. „Wir sind bestens vorbereitet und werden bei Gewalttaten konsequent dazwischengehen“, betonte der Sprecher. Auch das Abbrennen von Pyrotechnik werde strikt verfolgt. Nähere Angaben zur Stärke der Einsatzkräfte macht die Polizei traditionell nicht.

Rund um die Partie der beiden Ruhrgebiets-Clubs werden Auseinandersetzungen rivalisierender Fans befürchtet. In einem „Fanbrief vor dem Derby“ hatte die Polizei am Freitag darauf hingewiesen, dass vor der Bundesliga-Begegnung keine „gefährlichen“ Gegenstände inklusive Glasflaschen und Getränkedosen rund um den Gelsenkirchener Hauptbahnhof mitgeführt werden dürften. Um BVB-Fans zum Spiel und wieder zurückzubringen, werden zusätzliche Züge eingesetzt. Im Stadion gilt außerdem ein Alkoholverbot.

Revierderby in Schalke: Bauarbeiten auf der A43

Die Polizei wiederholte ihren Rat an Fans, die mit dem Auto anreisen, rechtzeitig loszufahren. Wegen Bauarbeiten auf der A43 am Spieltags-Wochenende sei mit Verzögerungen zu rechnen.

dpa