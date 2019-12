Vom 13. Dezember 2019 bis zum 1. Januar 2020 werden im Londoner Alexandra Palace wieder die Pfeile geworfen. Drei Deutsche starten bei der Darts-WM 2020 – gelingt ihnen endlich eine Überraschung im Ally Pally?

Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London könnte es sehr früh zu einem Duell der beiden besten deutschen Spieler kommen. Max Hopp und Gabriel Clemens würden schon in der zweiten Runde gegeneinander spielen, wie die Auslosung des Weltverbandes PDC ergab.

Der Saarländer Clemens muss zuvor allerdings sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Benito van de Pas gewinnen. Hopp, der an Position 24 gesetzt ist, hat in der ersten Runde ein Freilos und fordert dann den Sieger der Partie Clemens gegen van de Pas. Das Turnier im Alexandra Palace beginnt am 13. Dezember.

Der dritte deutsche Starter Nico Kurz bekommt es zum Auftakt mit dem Engländer James Wilson zu tun. Bei einem Sieg winkt dem Debütanten ein Duell mit Joe Cullen, der ebenfalls aus England kommt. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) tritt bei seiner letzten WM in der ersten Runde gegen Darin Young aus den USA an. In der zweiten Runde würde auf „Barney“ ein Aufeinandertreffen mit Landsmann Jeffrey de Zwaan warten.

Wer sich am Neujahrstag im Finale durchsetzt, kann sich über ein Preisgeld von 500.000 Pfund freuen – umgerechnet sind das 564.000 Euro. 2019 ging der Pokal an die Legende Michael van Gerwen, der sich im Finale gegen Michael Smith durchsetzte.

+++ Live aus dem „Ally Pally“: So seht ihr die Darts-WM im Stream und TV +++

Die Spieler starten ein Leg jeweils mit 501 Punkten, die möglichst schnell heruntergespielt werden sollen. Ein Leg beendet man im Doppelfeld oder durch ein Treffer ins Bulls-Eye. Mindestens drei Legs benötigt es, um sich einen Satz zu holen – maximal wird der Satz nach fünf Legs beendet. Anfang wird nach dem Best-of-3-Verfahren gespielt, man benötigt also zwei Gewinnsätze. Im Endspiel sind aber dann aber gar sieben Gewinnsätze, um die Partie für sich zu entscheiden.

Turniermodus 2020:

Runde 1: Best of 5 Sets (first to 3, kein Tie-Break)

Runde 2: Best of 5 Sets (first to 3)

Runde 3: Best of 7 Sets (first to 4)

Achtelfinale Best of 7 Sets (first to 4)

Viertelfinale: Best of 9 Sets (first to 5)

Halbfinale: Best of 11 Sets (first to 6)

Finale: Best of 13 Sets (first to 7)



1 Set = Einen Satz hat der Spieler gewonnen, der innerhalb dieses Satzes als Erster drei Legs gewonnen hat.

1 Leg = Ein Spiel von 501 herunter, welches mit einem Wurf auf irgendein Doppelfeld beendet werden muss.

In einem Entscheidungssatz muss dieser mit zwei Legs Differenz gewonnen werden (Ausnahme Runde 1). Steht es im Entscheidungssatz 5:5, gibt es ein so genanntes Sudden Death Leg.

Der Spielplan der Darts-WM 2020:

1. Runde + 2. Runde:

Freitag, 13. Dezember 2019

Abend-Session:

1. Runde: Jelle Klaasen vs. Kevin Burness 3:1

1. Runde: Kim Huybrechts vs. Geert Nentjes 3:2

1. Runde: Luke Humphries vs. Devon Petersen 3:1

2. Runde: Michael van Gerwen vs. Jelle Klaasen 3:1

Samstag, 14. Dezember 2019

Nachmittags-Session ab 13 Uhr:

1. Runde: Darius Labanauskas vs. Matthew Edgar 3:0

1. Runde: Ryan Meikle vs. Yuki Yamada 1:3

1. Runde: Luke Woodhouse vs. Paul Lim 3:0

2. Runde: Jermaine Wattimena vs. Luke Humphries 2:3



Abend-Session ab 20 Uhr:

1. Runde: Mark McGeeney vs. Matt Campbell 3:1

1. Runde: Jamie Hughes vs. Zoran Lerchbacher 2:3

1. Runde: Raymond van Barneveld vs. Darin Young 1:3

2. Runde: Rob Cross vs. Kim Huybrechts 0:3

Sonntag, 15. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

1. Runde: Kyle Anderson – Xiaochen Zong 3:2

1. Runde: Ross Smith – Ciaran Teehan 0:3

1. Runde: Brendan Dolan – Nitin Kumar 3:0

2. Runde: Ian White – Darius Labanauskas 1:3



Abend-Session:

1. Runde: Arron Monk – José Justicia 0:3

1. Runde: Andy Boulton – Danny Baggish 2:3

1. Runde: James Richardson – Mikuru Suzuki 3:2

2. Runde: Michael Smith – Luke Woodhouse 1:3



Montag, 16. Dezember 2019

Abend-Session:

1. Runde: Steve Lennon – Callan Rydz 2:3

1. Runde: William O’Connor – Marko Kantele 3:0

1. Runde: Vincent van der Voort – Keane Barry 3:0

2. Runde: Gary Anderson – Brendan Dolan 3:0

Dienstag, 17. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

1. Runde: Ryan Searle – Robbie King 3:2

1. Runde: Cristo Reyes – Lourence Ilagan 3:2

1. Runde: Rowby-John Rodriguez – Noel Malicdem 0:3

2. Runde: Krzysztof Ratajski – Zoran Lerchbacher 3:1



Abend-Session:

1. Runde: Ritchie Edhouse – Boris Koltsov 3:1

1. Runde: José de Sousa – Damon Heta 0:3

1. Runde: Ted Evetts – Fallon Sherrock 2:3

2. Runde: Jeffrey de Zwaan – Darin Young 3:2

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

1. Runde: Ron Meulenkamp – Ben Robb

1. Runde: Mickey Mansell – Seigo Asada

1. Runde: Harry Ward – Madars Razma

2. Runde: Stephen Bunting – José Justicia



Abend-Session:

1. Runde: James Wilson – Nico Kurz

1. Runde: Josh Payne – Diogo Portela

1. Runde: Gabriel Clemens – Benito van de Pas

2. Runde: James Wade – Ritchie Edhouse

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Justin Pipe – Benjamin Pratnemer (R1)

Ryan Joyce – Jan Dekker (R1)

John Henderson – James Richardson (R2)

Steve Beaton – Kyle Anderson (R2)



Abend-Session:

Chris Dobey – Meulenkamp/Robb (R2)

Danny Noppert – Callan Rydz (R2)

Dave Chisnall – Vincent van der Voort (R2)

Gerwyn Price – William O’Connor (R2)

Freitag, 20. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Darren Webster – Yuki Yamada (R2)

Mervyn King – Ciaran Teehan (R2)

Jonny Clayton – Joyce/Dekker (R2)

Ricky Evans – Mark McGeeney (R2)



Abend-Session:

Nathan Aspinall – Danny Baggish (R2)

Joe Cullen – Wilson/Kurz (R2)

Max Hopp – Clemens/Van de Pas (R2)

Peter Wright – Noel Malicdem (R2)

Samstag, 21. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Keegan Brown – Mansell/Asada (R2)

Simon Whitlock – Ward/Razma (R2)

Steve West – Ryan Searle (R2)

Adrian Lewis – Cristo Reyes (R2)



Abend-Session:

Daryl Gurney – Pipe/Pratnemer (R2)

Glen Durrant – Damon Heta (R2)

Mensur Suljovic – Fallon Sherrock (R2)

Dimitri van den Bergh – Payne/Portela (R2)

3. Runde:

Sonntag, 22. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Clayton/Joyce/Dekker – Bunting/Monk/Justicia

Darius Labanauskas – Hopp/Clemens/Van de Pas

Aspinall/Boulton/Baggish – Krzysztof Ratajski



Abend-Session:

Wade/Edhouse/Koltsov – Beaton/K.Anderson/Zong

Kim Huybrechts – Noppert/Lennon/Rydz

Michael Van Gerwen – Evans/McGeeney/Campbell

Montag, 23. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Cullen/Wilson/Kurz – Luke Humphries

Lewis/Reyes/Ilagan – Webster/Meikle/Yamada

Luke Woodhouse – Van den Bergh/Payne/Portela



Abend-Session:

Chisnall/Van der Voort/Barry – Jeffrey de Zwaan

G.Anderson/Dolan/Kumar – West/Searle/R King

Wright/Rodriguez/Malicdem – Brown/Mansell/Asada

3. Runde & Achtelfinale:

Freitag, 27. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Whitlock/Ward/Razma – King/R.Smith/Teehan

Suljovic/Evetts/Sherrock – Dobey/Meulenkamp/Robb

Gurney/Pipe/Pratnemer – Durrant/De Sousa/Heta



Abend-Session:

Price/O’Connor/Kantele – James Richardson

Achtelfinale

Samstag, 28. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Achtelfinale



Abend-Session:

Achtelfinale

Viertelfinale, Halbfinale und Finale:

Sonntag, 29. Dezember 2019

Nachmittags-Session:

Viertelfinale



Abend-Session:

Viertelfinale

Montag, 30. Dezember 2019

Abend-Session:

Halbfinale



Mittwoch, 01. Januar 2020

Abend-Session:

Finale (beginnt gegen 20.15 Uhr)

Abendsessions beginnen um 20 Uhr, Mittagssessions beginnen um 13.30 Uhr

Preisgeld der PDC Darts WM 2020

Gesamt: 2.500.000 £

Sieger 500.000 £

Finalist 200.000 £

Halbfinale 100.000 £

Viertelfinale 50.000 £

4. Runde 35.000 £

3. Runde 25.000 £

2. Runde 15.000 £

1. Runde 7.500 £