Neueröffnungen von Stores, Restaurants, Cafés und Clubs sorgen 2024 in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf für die nötige Portion Abwechslung. Worauf ihr euch dieses Jahr freuen könnt, erfahrt ihr hier im großen Überblick.

Dauser am Hafen

Bekannt aus Derendorf und vom Carlsplatz sind die legendären Eintöpfe von Dauser: Der Herr hinter den Suppen, Christian Dauser, hat ebenso wie seine Kundschaft noch nicht genug – und eröffnete Ende April einen dritten Standort an der Wupperstraße im Medienhafen.

Auf gut 300 Quadratmeter werden hier für Büroleute und Co. schon ab 8 Uhr Suppen und Eintöpfe zum Mitnehmen verkauft, mittags bis abends (20 Uhr) dann auch zum Genießen vor Ort.

Adresse: Wupperstraße 2, 40219 Düsseldorf

Seed & Greet am Carlsplatz

Bisher gab es vom Bio-Bäcker Schüren Dinkelpizza und Co. nur an dem Ladepark Kreuz Hilden, seit dem 18. April thront das „Seed & Greet“ auch auf dem Carlsplatz.

Neben Backwaren gibt es hier auch die beliebte Dinkel-Pizza, Salad Bowls und belegte Baguettes.

Adresse: Carlsplatz, Stand C1, 40213 Düsseldorf

„Kugel“ an der Nordstraße

Die trubelige Nordstraße in Düsseldorf ist bald um eine Eismanufaktur reicher: „Kugel“ will im Mai eröffnen und nicht nur handgefertigte Eiscreme, sondern auch Unterhaltung in Form von Live-Musik und DJ-Sets an den Mann und an die Frau bringen.

Weiterlesen: Neu in Düsseldorf: „Kugel“ bringt Eiscreme und DJ-Sets auf die Nordstraße

Adresse: Nordstraße 117, 40477 Düsseldorf

Motel a Miio in der Altstadt

Die beliebte Keramikmarke Motel a Miio erweitert ihre Präsenz in der Düsseldorfer Altstadt. Im Sommer 2024 eröffnet das Münchner Unternehmen seinen zweiten Store in der Landeshauptstadt. Kunden erwartet eine noch größere Auswahl an handgefertigter Keramik aus Portugal sowie Tischwäsche, Textilien und Accessoires.

Der neue Standort befindet sich an der Grabenstraße und übernimmt die Räumlichkeiten des ehemaligen Essentiel Antwerp Ladens. Seit 2020 ist Motel a Miio bereits mit einem Geschäft an der Hohe Straße 27 in Düsseldorf vertreten.

Adresse: Grabenstraße 6, 40213 Düsseldorf

Versace-Boutique an der Kö

Von der Düsseldorfer Steinstraße auf die Königsallee umgezogen ist die Luxus-Boutique von Versace: Hier gibt es mit 410 Quadratmetern und 5000 Artikeln mehr Platz für Kunden und Sortiment, als andernorts in Deutschland, berichtet die „RP Online„. Die Fläche gehört dem benachbarten Luxushotel Breidenbacher Hof.

Adresse: Königsallee 11, 40212 Düsseldorf

Heimwerk in der Altstadt

Schnitzel, Hendl, Kartoffelsalat und Weißbier: All das (und auch in vegan) gibt es bei Heimwerk in der Düsseldorfer Altstadt – und ab dem 22. März auch am Martin-Luther-Platz in der Innenstadt. Es soll noch größer und moderner sein, als das Lokal an der Hafenstraße.

Übrigens: Das Leitungswasser gibt es hier kostenlos zum selbst zapfen.

Adresse: Martin-Luther-Platz 22, 40212 Düsseldorf

Bauhaus in Düsseldorf-Rath

Ab Freitag, dem 22. März, gibt es für alle Baumarkt-Fans eine neue Adresse zum ausgiebigen Shopping für Werkzeug, Haus und Garten: In Düsseldorf-Rath eröffnet ein neuer Fachmarkt des Baumarktriesen Bauhaus auf 18.000 Quadratmetern.

Für diejenigen, die am Eröffnungstag zwischen sechs und sieben Uhr eine Schubkarre mitbringen und über 18 Jahre alt sind, haben die Chance auf einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro.

Adresse: Am Hülserhof 49, 40472 Düsseldorf

American Bagels auf der Nordstraße

Ja, richtig gehört: Auf der Nordstraße gibt es seit Mitte März einen Laden, der sich fast nur mit den runden Teiglingen aus New York beschäftigt. Das Besondere: Hier gibt es den Bagel auch mit Kaviar. Wir waren bereits vor Ort und haben die Variante für insgesamt knapp 38 Euro getestet.

Hier weiterlesen: In Düsseldorf genießt man jetzt Kaviar-Bagel: So viel kostet der neue Luxus-Snack

Adresse: Nordstraße 85, 40477 Düsseldorf

H&M Home in der Innenstadt

Seit März verfügt Düsseldorf nun auch über einen großen H&M Home. Hier bekommt ihr frische Blumen zu fairen Preisen, Vasen, Kissen, Bettwäsche und einfach alles, was das Einrichtungs- und Dekoherz begehrt.

Adresse: Joachim-Erwin-Platz 1, 40212 Düsseldorf

House of Little Labels in Friedrichstadt

Hier bekommt ihr alles rund um das Thema Ordnung im eigenen Haushalt: Ob Kinderzimmer, Küche oder Wohnbereich – mit den Boxen vom House of Little Labels sortiert ihr euren Hausstand im Handumdrehen. Hier erfahrt ihr mehr zu dem Konzept und den Gründerinnen.

Eislab auf der Immermannstraße

Herzogstraße 82-84, 40215 Düsseldorf

Vielen dürfte das Gran Caffé Leonardo an der Königsallee bereits bekannt sein. Das Eiscafé bietet Platz im Foodcourt des Sevens sowie 130 weitere Sitzplätze auf der Außenterrasse. Jetzt expandiert die Leonardo-Gruppe innerhalb des Stadtgebiets und zieht mit einem neuen Konzept auf die Immermannstraße. Eine Straße, die bekannt für ihre vielfältige Restaurantszene ist.

Seit Mitte Februar bereichert das Eislab mit internationalem „Gelato Flair“, wenn man so will, die beliebte Japanmeile. In direkter Nachbarschaft zum amerikanischen Burgerrestaurant What’s Beef will das Eislab den Menschen eine Abwechslung zu Ramen und Reisgerichten bieten.

Adresse: Immermannstraße 22, 40210 Düsseldorf

Die Fliese in Oberbilk

Pfannkuchen und Softeis nach japanischer Art könnt ihr seit Anfang des Jahres im Kumo auf der Oststraße genießen. Der kleine Laden bereitet euch die leckeren Dorayaki-Pancakes frisch vor Ort in verschieden Sorten zu. So habt ihr beispielsweise die Wahl zwischen Matcha-, Oreo- oder roten Bohnen-Füllung. Beim Eis erwartet euch eine besondere Spezialität: Mont-Blanc. Hierbei handelt es sich um cremiges Vanilleeis, welches mit Fäden aus Kastanienpüree getoppt wird. Mehr zur Location lest ihr hier.

Adresse: Oststraße 109,40210 Düsseldorf

Flow Club in der Altstadt

Nachtschwärmer aufgepasst: Seit Anfang Januar gibt es eine neue Location in der Altstadt, in der ihr bis in die frühen Morgenstunden feiern könnt! So ist der Flow Club in die ehemaligen Räumlichkeiten der Kult-Disco Silq gezogen und verspricht, mit modernem Ambiente und einer einzigartigen Soundkulisse der neue Place-to-be für ein anspruchsvolles Publikum zu werden. Neben hippen Sound erwartet euch hier eine Auswahl an Getränken, die den Gaumen verwöhnen lassen.

Was euch vor Ort sonst noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Adresse: Mertensgasse 4, 40213 Düsseldorf

Hyde Brunch in der Düsseldorfer City

Düsseldorf ist um einen Frühstücksspot reicher: In bester Innenstadt-Lage hat Anfang Januar der Hyde Brunch seine Pforten für alle, die sich die wichtigste Mahlzeit des Tages nicht entgehen lassen wollen, geöffnet. Gefrühstückt werden kann hier selbstverständlich rund um die Uhr und das in hervorragender Atmosphäre. Unbedingt auschecken solltet ihr bei eurem Besuch den Signature-Brunch des Cafés: Das „Big Ben Toast“. Hierbei handelt es sich um ein zartes Brioche-Brot, welches in cremiger Ei-Mischung angebraten wurde. Auch wir haben das neue Lokal ausgecheckt. Wie uns der Besuch gefallen hat, könnt ihr hier nachlesen.

Adresse: Am Wehrhahn 45, 40211 Düsseldorf

Nespresso-Welt auf der Schadowstraße

Hier braut sich etwas zusammen: Im Kö-Bogen II auf der Schadowstraße eröffnete im Februar 2024 die Nespresso-Welt. Wie auch schon auf dem Geschäft auf der Königsallee gibt es hier Kaffeespezialitäten in Kapselform zum Probieren und zum Kauf. Auch die Kaffeemaschinen können hier getestet und mit nach Hause genommen werden.

Adresse: Schadowstraße, 40212 Düsseldorf

Zeit für Brot auf der Nordstraße

Anfang 2024 gibt es Bäckerei-Zuwachs in Düsseldorf-Pempelfort: Auf der Nordstraße eröffnet die im Rest von Deutschland bereits äußerst beliebte Bioland-Bäckerei „Zeit für Brot“ – und die hat neben den vor Ort selbst produzierten Backwaren auch ein ganz besonderes Highlight mit an Bord: Zimtschnecken! Von der klassischen Zimtschnecke über die Schokoschnecke bis hin zur weißen Schoko-Himbeer-Schnecke und der veganen Apfel-Mandel-Schnecke – die Auswahl ist groß.

Bis zur noch undatierten Neueröffnung im Frühjahr 2024 wird die neue Location noch ordentlich in Schuss gebracht. Alle Infos zur Neueröffnung von „Zeit für Brot“ in Düsseldorf könnt ihr hier nachlesen.

Adresse: Nordstraße 48, 40477 Düsseldorf

The Cloud One Hotel am Kö-Bogen

Mitten in Düsseldorf kündigt sich eine neue Hotelmarke an: The Cloud One Hotels der Budget-Hotelkette Motel One findet man bisher nur mit einem Standort in New York City, direkt gegenüber des World Trade Centers und des 9/11 Memorials. Jetzt holt die Gruppe das Konzept erstmals nach Deutschland in die NRW-Landehauptstadt.

Das Unternehmen will im Sommer 2024 am Kö-Bogen am Joachim-Erwin-Platz eröffnen. Alle weiteren Infos und Fotos zum neuen The Cloud One Hotel im Herzen Düsseldorfs findet ihr hier.

Adresse: Joachim-Erwin-Platz 1, 40212 Düsseldorf

Burgerkette Swing Kitchen kommt in die Altstadt

Die Landeshauptstadt bekommt mit dem österreichischen Gastro-Konzept Swing Kitchen einen weiteren Burgerladen in der Altstadt. Die Kette besitzt bereits ein Dutzend Läden, unter anderem sechs davon in Wien, nun soll auch nach Düsseldorf expandiert werden.

Im Swing Kitchen gibt es vor allem vegane und vegetarische Burger zu essen. Beispielsweise einen „Pink Edgy“, ein paniertes „Like Meat“-Schnitzel mit veganem Käse und fruchtiger Preiselbeer-Mayo. Es gibt aber auch den klassischen Cheeseburger, in diesem Falle mit einem veganen Soja-Patty, Salat, Tomaten-Concassée, Zitronen-Mayo, Karotten und Rotkraut.

Wann genau das Lokal eröffnet, ist noch nicht bekannt.

Adresse: Marktstraße, 40213 Düsseldorf

Dönerladen Tastyy in der Altstadt

„Döner und Pommes gehen immer!“ Das dachte sich auch Marco Schepers, früherer Kentucky-Fried-Chicken-Chef. 2024 will er mit Tastyy ein neues Fast-Food-Restaurant in die Düsseldorfer Altstadt bringen. Die Adresse dürfte keine Unbekannte sein, denn die neue Filiale zieht am Bolker Stern ein, der für über 40 Jahre das Zuhause einer McDonald’s-Filiale war.

Hier findet ihr weitere Infos zur Neueröffnung von Tastyy in Düsseldorf.

Adresse: Neustraße 16, 40213 Düsseldorf

Modekette Reserved zieht in ehemalige Görtz-Filiale

Im Januar 2023 wurde bekannt, dass der Schuhhändler Görtz seinen Flagship-Store im Ko Bögen II auf der Schadowstraße in Düsseldorf schließen muss. Der Nachfolger steht seither fest: In den Standort mit drei Etagen und über 2200 Quadratmetern wird die polnische Modekette Reserved im Frühjahr 2024 seine Filiale eröffnen. Das sorgt besonders bei H&M, Zara und Co. für neue Konkurrenz.

Adresse: Schadowstraße 42-52, 40212 Düsseldorf

Punkrock-Pizzeria und Bier-Bar in der Altstadt

Ein Gastro-Konzept aus Augsburg eröffnet im Februar 2024 seine Pforten: „Bob’s Punk Rock Pizzeria & Beer Bar“ bietet nach eigenen Angaben nicht „nur“ frische Pizza: Auch Pasta und Burger werden serviert und die überschüssigen Kalorien direkt durch eine Runde Bowling, Billard, Kicker und Dart abtrainiert. Auch Sportübertragungen und Live-Konzerte werden auf der Website angepriesen.

Adresse: Bolkerstraße 17, 40213 Düsseldorf

Wann eröffnet das KaDeWe in Düsseldorf?

Das weltberühmte Berliner „Kaufhaus des Westens“, kurz KaDeWe kommt nach Düsseldorf! Einziehen wird das Kaufhaus der Superlative in das Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz. Das Warenangebot umfasst die Bereiche Mode, Accessoires, Wohnen, Kosmetik und Food. Auch die Delikatessen-Abteilung, ein Paradies für alle Feinschmecker, darf nicht fehlen. Im Interview mit „Bild“ verrät André Maeder, CEO der „KaDeWeGroup“, das Carsch-Haus solle „der digitalste Department Store der Welt“ werden.

Die Maßnahmen am Gebäude und auf dem Platz werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Ende März 2023 fiel der Spatenstich mit OB Dr. Stephan Keller.

Adresse: Heinrich-Heine-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Rückblick: Das waren die besten Neueröffnungen in Düsseldorf 2023.