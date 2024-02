Mehr Passagiere an NRW-Flughäfen – aber es gibt einen Haken

An den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW sind 2023 mehr Menschen abgeflogen als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, hoben rund 17,6 Millionen Passagiere mit einem Flieger ab. Das seien 18,2 Prozent mehr gewesen als im Jahr 2022 (14,9 Millionen).

>> Ab Dienstag: An diesen NRW-Flughäfen streikt das Bodenpersonal <<

Zugleich sei die Zahl aber noch deutlich niedriger als vor Beginn der Corona-Pandemie, stellten die Statistiker fest. 2019 habe es rund 21,7 Millionen Passagiere gegeben.

Dabei falle auf, dass der Rückgang im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit einzig die beiden größten NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn betreffe. Die anderen vier Hauptverkehrsflughäfen in NRW – Niederrhein (Weeze), Dortmund, Paderborn/Lippstadt und Münster/Osnabrück – konnten dagegen Zuwächse verzeichnen.

dpa