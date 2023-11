In dieser NRW-Stadt kostet der Gang auf die Toilette deutschlandweit am wenigsten

Es gibt Statistiken, die es wahrscheinlich gar nicht geben dürfte. Doch die Plattform „betrugstest.com“ wollte zum Welttoilettentag am 19. November wissen, in welcher Stadt das Betätigen der Klospülung am günstigsten ist. Das Ergebnis förderte einige Überraschungen zu Tage.

So zahlt man in Deutschland für seine kleinen und großen Geschäfte im Schnitt pro Jahr 23,46 Euro. Der Wert berechnet sich aus den Wassertarifen der jeweiligen Stadtwerke, die von „betrugstest.com“ angefragt wurden. Als weiterer Richtwert wurden gängige Spülkästen genommen, zudem wurde angenommen, dass fünfmal pro Tag gespült wird.

>> Mit welchem „Problem“ haben sich schon einige Forscher augenzwinkernd auseinandergesetzt? <<

Dabei kam heraus, dass der Gang zur Toilette in Köln deutschlandweit am günstigsten ist. Im Jahr bezahlt man hier 14,73 Euro. Auf dem zweiten Rang folgt Oldenburg mit 15,82 Euro, den dritten Platz belegt Regensburg mit 15,88 Euro.

Düsseldorf schneidet gut ab, im Osten ist es am teuersten

Auch Düsseldorf schneidet hier gut ab. In der NRW-Landeshauptstadt bezahlt man im Jahr 19,98 Euro für das Betätigen der Klospülung. Essen gilt dagegen als eine der teureren Metropolen, hier sind es 30,66 Euro pro Jahr.

>> Was wurde gegen Ende des 19. Jh. mit dem legendären Spruch „You press the button, we do the rest“ beworben? <<

Am teuersten ist das Betätigen der Toilettenspülung dagegen im Osten des Landes. In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt bezahlt man im Jahr 35,42 Euro, was pro Geschäft satte 1,94 Cent macht. Darauf folgen Potsdam mit 34,66 Euro und Solingen mit 34,43 Euro.