Karneval in Köln

Rosenmontagszug in Köln: Zochleiter präsentiert Vorgeschmack auf Persiflage-Wagen

2. Februar 2023

Klimakleber, Politiker und Berufskatholiken kriegen ihr Fett weg: Zochleiter Holger Kirsch präsentiert am 2. Februar einen kleinen Vorgeschmack auf die Persiflagewagen, die uns an Rosenmontag (20. Februar) in Köln erwarten.